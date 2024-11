"Vater bekannt – ein Samenspender und seine 30 Kinder": ARD-Team begleitete den Samenspender

Filmemacherin Katharina Herrmann erzählt unter dem Titel "Vater bekannt – ein Samenspender und seine 30 Kinder" eine Geschichte, die auf Anhieb kaum zu fassen ist. Sie ist durchaus rührend und handelt von einem stolzen "Bio-Papa" namens Gerrit. Als sein erstes Kind auf die Welt kam, so gibt der Protagonist der Doku aus der Reihe "Echtes Leben" (am Mittwoch, 6. November, 23.20 Uhr, im Ersten, bereits in der ARDMediathek) zu verstehen, hätte er selbst noch nicht Vater werden können. "Fehlende Verantwortlichkeit" und "hedonistische Einstellungen" seien der Grund gewesen. Und doch sei da auch dieser starke Kinderwunsch gewesen. Über einen Zeitungsartikel kam er schließlich auf die Idee, seinen Samen zu spenden. Doch anders als üblich möchte Gerrit nicht anonym bleiben, sondern seine Kinder sollen wissen, wer ihr biologischer Vater ist.