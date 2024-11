Neue DVD-Highlights: Vom umstrittenen Drama bis zur Komödie!

Diese Woche erscheinen drei spannende Filme auf DVD und Blu-ray. 'Nur noch ein einziges Mal' wirft Fragen zu Beziehungen auf, 'Von Vätern und Müttern' bietet satirische Einblicke in Schulalltag und 'Micha denkt groß' bringt trockenen Humor in die deutsche Provinz.

Als weltweites Phänomen wurde die Buchvorlage zu "Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us" auf dem Kinoplakat bezeichnet. Und in der Tat verbuchte der 2016 veröffentlichte Roman von Colleen Hoover enorme Verkaufszahlen. 2021 flammte das Interesse dank TikTok noch einmal neu auf. Positiven Stimmen stehen auch einige kritische gegenüber. Bemängelt wird vor allem, dass in der Geschichte toxische Beziehungsstrukturen verklärt würden. Ähnlich gemischt fielen die Kritikerstimmen zur Verfilmung von Justin Baldoni aus. Vor allem die Tatsache, dass Hauptdarstellerin Blake Lively den Film mit Blumen, Alkohol und Haarprodukten bewarb, kam nicht bei allen gut an. An den Kinokassen wurde "Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us" dennoch zum Erfolg: Weltweit spielte der Film bislang knapp 350 Millionen Dollar ein. In Deutschland belegte der Streifen vier Wochen lang Platz eins der Kinocharts, ehe er von Tim Burtons "Beetlejuice Beetlejuice" abgelöst wurde. Nun erscheint "Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us" ebenso wie die dänische Komödie "Von Vätern und Müttern" über eine Klassenfahrt und die deutsche Komödie "Micha denkt groß" mit Charly Hübner als Selfmade-Unternehmer auf DVD und Blu-ray.

"Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us" (VÖ: 7. November) Können schmerzhafte Erinnerungen einem die Augen öffnen? Wo beginnt Missbrauch in einer Beziehung? Wo muss man klare Grenzen ziehen? Und wie ist es möglich, sich aus gewaltsamen Strukturen zu befreien? "Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us" wirft brisante Fragen auf. Hollywood-Star Blake Lively ("The Shallows – Gefahr aus der Tiefe"), die gleichzeitig als ausführende Produzentin hinter den Kulissen mitwirkte, spielt Lily Bloom, die nach dem Tod ihres Vaters ihre traumatische Vergangenheit hinter sich lassen will und in Boston einen Neustart mit einem eigenen Blumenladen wagt.

Als sie dem Neurochirurgen Ryle Kincaid (Regisseur Justin Baldoni) begegnet, fliegen die Funken, und schon bald stürzt sie sich in eine leidenschaftliche Beziehung. Mit der Zeit bemerkt sie an ihrem neuen Freund aber beunruhigende Seiten, die ihr seltsam vertraut vorkommen. Dass auch ein alter Bekannter (Brandon Sklenar) plötzlich wieder in ihrem Leben auftaucht, macht die Sache nicht gerade einfacher ...

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Justin Baldoni, Laufzeit: 125 Minuten

"Von Vätern und Müttern" (VÖ: 7. November) Die Schule kann ein Haifischbecken sein. Nicht nur für Kinder, auch für Eltern. Dann nämlich, wenn sie sich mit anderen Eltern austauschen, messen und zusammenraufen müssen. Genau hier setzt die dänische Komödie "Von Vätern und Müttern" an: Zum wiederholten Mal schicken Piv (Katrine Greis-Rosenthal) und Ulrik (Jacob Lohmann) ihre Tochter Hannah (Ida Skelbæk-Knudsen) auf eine neue Schule und hoffen, dass sie endlich Fuß fasst. Zum Start erwartet sie gleich eine traditionelle Klassenfahrt, bei der auch die Eltern dabei sind. Als Neulinge finden sich Piv und Ulrik zunächst am Ende der hierarchischen Kette wieder. Ob sich das im Laufe des Aufenthalts noch ändern wird? Die satirisch aufgeladene Komödie verspricht, aus diesem Szenario eine Eskalationsspirale mit amüsanten Erkenntnissen und ein paar unbequemen Wahrheiten zu entwickeln.

Preis DVD: circa 15 Euro

DK, 2022, Regie: Paprika Steen, Laufzeit: 97 Minuten

"Micha denkt groß" (VÖ: 7. November) "Ick sach mal so: Die Zukunft liegt hier!", spricht Micha ins Telefon. Und er blickt dabei auf ein großes, verwildertes, ödes Feld. – Da schwingt schon viel mit von dem trockenen Humor, der diese Tragikomödie auszeichnet. Und wohl kaum jemand könnte ihn besser transportieren als Charly Hübner, der Hauptdarsteller in "Micha denkt groß". Es ist nach dem Grimme-Preis-prämierten Erfolg "Für immer Sommer 90" (2020) das nächste gemeinsame Projekt von Hübner und den Kreativköpfen Jan Georg Schütte und Lars Jessen (Drehbuch und Regie). "Hier entsteht so richtig wat Großes", verspricht der Game-Designer und Selfmade-Unternehmer, nachdem er aus Berlin in sein Heimatdorf Klein-Schappleben in Sachsen-Anhalt zurückgekehrt ist. Es gab da mal ein Hotel, das seinen Eltern gehörte. Jetzt soll daraus ein New-Age-Luxustempel mit Wellness-Spa und allem Pipapo werden ... "Micha denkt groß" ist vieles: eine Geschichte vom verlorenen Sohn, der nach Hause zurückkehrt. Ein durchaus ernsthafter Blick auf den Osten Deutschlands und seine komplexe Vergangenheit. Und eine Erzählung von ganz unterschiedlichen Menschen, die sich zusammenraufen müssen, sollen, wollen – oder auch nicht.

Preis DVD: circa 18 Euro

DE, 2024, Regie: Lars Jessen/Jan Georg Schütte, Laufzeit: 89 Minuten