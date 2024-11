"Mit Herz und Holly: Lichtblicke": Kritik zur neuen Folge mit Karoline Teska und Inka Friedrich

Nicht nur in ihrer Landarztpraxis, sondern auch im Privatleben sehen sich Dr. Holly Sass (Karoline Teska, links) und Dr. Katrin Herz (Inka Friedrich) mit allerlei Herausforderungen konfrontiert. Fotoquelle: ZDF / Christine Schroeder

Auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter ist Dr. Holly Sass (Karoline Teska, links) als Landärztin in der Praxis von Dr. Katrin Herz (Inka Friedrich) in Tangermünde an der Elbe gelandet. Fotoquelle: ZDF / Christine Schroeder