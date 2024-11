Backstage bei "Die Bergretter": ZDF zeigt Spezialfolge vor Staffelstart!

Am 7. November startet die neue "Bergretter"-Staffel mit Luise Bähr und Sebastian Ströbel im ZDF. Doch Fans der Reihe haben schon vor der Ausstrahlung der ersten Episode Grund zur Freude: Eine Spezialfolge rund um die Dreharbeiten der neuen Folgen ist am frühen Morgen im ZDF zu sehen.

Wie geht es hinter den Kulissen zu?

Die Dokumentation "Backstage – Die Bergretter: Dreharbeiten am Limit" läuft am 7. November um 4:30 Uhr im ZDF und zeigt exklusive Aufnahmen rund um die beliebte ZDF-Serie. Denn nicht nur die fertigen "Bergretter"-Folgen sind spektakulär: Während Sebastian Ströbel seine Stunts meist selbst macht, ist das Wetter an den atemberaubenden Drehorten in den Bergen oft unberechenbar. Und die oft harten Bedingungen, die hier herrschen, schweißen das Team zu einer unzertrennlichen Einheit zusammen.