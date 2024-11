Hollywoods Wahlkampf: Diese Stars setzen auf Kamala Harris

Zahlreiche Prominente, darunter Julia Roberts, Beyoncé und Lady Gaga, haben sich klar positioniert und unterstützen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris bei der US-Wahl 2024.

Am Tag der US-Wahl 2024 haben viele Stars ihre Fans erneut zur Stimmabgabe aufgefordert. Vor allem die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris erhält viel Unterstützung aus der Entertainment-Branche.

So schrieb etwa Schauspielerin Julia Roberts (57) auf Instagram: "Es gibt eine Zeit zu hoffen, es gibt eine Zeit zu beten und es gibt eine Zeit zu wählen. Heute ist der Tag!" Per Selfie zeigte sich die Oscarpreisträgerin zudem in einem T-Shirt mit dem Aufdruck "Potus" (kurz für: President of the United States) – samt Venussymbol. Bereits zuvor hatte der "Pretty Woman"-Star Harris im Wahlkampf unterstützt.

Beyoncé ruft in neuem Musikvideo zur Wahl auf Auch Lady Gaga (38) ließ ihre rund 57 Millionen Instagram-Follower von ihrer Stimmabgabe wissen. "Ich habe gewählt! Lasst es uns tun!", schrieb die Sängerin und Schauspielerin und teilte dazu ein Bild, auf dem sie einen Wahlsticker an ihrer Jacke trägt. Erst am Montag war Lady Gaga bei der Abschlusskundgebung von Kamala Harris aufgetreten.

Beyoncé (43) nutzte indessen ihre Plattform als Musikerin, um zur Wahl aufzurufen. Am Wahltag veröffentlichte die Sängerin ein neues Musikvideo. Sowohl im Clip selbst als auch im Abspann appelliert sie an ihre Fans, wählen zu gehen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Houston hatte der Popstar zuvor erklärt, dass sie selbst Kamala Harris ihre Stimme geben wolle.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Billie Eilish: "Ich hoffe, dass ihr für Kamala Harris stimmen werdet" Billie Eilish (22) bat ihre Fans in ihrer Instagram-Story, für Harris zu stimmen. In einer Videobotschaft sagte sie: "Nichts ändert sich ohne eure Stimme. Also bitte, bitte, bitte geht wählen." Zudem teilte die Sängerin einen Mitschnitt eines Konzerts in Atlanta. Dort hatte Eilish am Wochenende erklärt: "Die Zeiten sind wirklich beängstigend, und es steht viel auf dem Spiel. Und ich weiß, dass ihr, wenn ihr hier seid und mich unterstützt, Frauen unterstützt. Ich hoffe, dass ihr für Kamala Harris stimmen werdet."

Ebenfalls am Wahltag meldeten sich Stars wie Christina Aguilera, Sharon Stone, Anne Hathaway, Alec Baldwin und Reese Witherspoon zu Wort. Sie alle sprachen Kamala Harris in den sozialen Medien ihre Unterstützung zu.



