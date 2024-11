"Status Quo – Rockin' All Over the World": Infos zur ARTE-Doku über 50 Jahre Bandgeschichte

Selbstironie und Augenzwinkern – typisch britisch eben

Immerhin stehen über 20 Top-Ten-Alben (für rund 120 Millionen verkaufte Platten) im Trophäen-Regal von Status Quo. Allein 106 Auftritte absolvierte die Band in der britischen Kult-Fernsehsendung "Top Of The Pops". Der neue Film von Alan G. Parker, der auf viele Zeitzeugen setzt und auch mit selbstironisch erzählten Anekdoten arbeitet, beleuchtet die über 50-jährige Geschichte der Band. Seit 1962 bleiben Status Quo ihrem Motto treu und rocken "All Over The World". Gesagt, getan, kommen noch immer regelmäßig neue Platten und Tourneen dabei heraus. Hits wie "Down Down", eben "Rockin' All Over The World", "Whatever You Want" oder "In The Army Now" sind unvergessen.