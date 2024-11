Kein Ende in Sicht: Neue "Star Wars"-Trilogie von Disney geplant

Disney überrascht mit der Ankündigung einer neuen Star Wars-Trilogie. Regisseur Simon Kinberg wird eine eigenständige Saga schaffen. Weitere spannende Projekte sind in Planung, darunter 'The Mandalorian & Grogu' und neue Filme von Sharmeen Obaid-Chinoy und James Mangold.

Eine neue Filmtrilogie in George Lucas' weit, weit entfernter Galaxie ist in Arbeit: Wie "Entertainment Weekly" berichtet, soll Drehbuchautor und Regisseur Simon Kinberg ("X-Men: Dark Phoenix") die drei neuen Filme schreiben und produzieren, Nachdem es zunächst widersprüchliche Berichte darüber gab, ob Kinbergs Filme die Episoden X bis XII der Skywalker-Saga darstellen würden, will "Entertainment Weekly" in Erfahrung gebracht haben, dass der Regisseur vielmehr eine neue Saga erzählen soll, die keine Fortsetzung der nummerierten "Star Wars"-Filme ist.

Bei der neuen Trilogie soll Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy an der Seite von Kinberg produzieren. Der Drehbuchautor und Produzent, der erst mit "X-Men: Dark Phoenix" (2019) sein Regiedebüt vorlegte, ist kein Unbekannter im "Star Wars"-Universum: Kinberg ist der Macher der Zeichentrickserie "Star Wars Rebels", die von 2014 bis 2018 lief, deren Charaktere bereits in mehreren Live-Action-Serien wie "Ahsoka", "Obi-Wan Kenobi" und "The Mandalorian" auftraten.

"Star Wars": Zahlreiche weitere Filme in Planung Das nächste Star-Wars-Projekt, das in die Kinos kommt, ist Jon Favreaus "The Mandalorian & Grogu", das "The Mandalorian" auf der großen Leinwand fortsetzen soll. Die erfolgreiche Disney+-Serie dreht sich um einen behelmten Kopfgeldjäger (gespielt von Pedro Pascal), der auf der Flucht ist und versucht, einen jungen, liebenswerten Außerirdischen namens Grogu – landläufig als "Baby Yoda" bekannt geworden – zu beschützen. "The Mandalorian & Grogu" wird der erste "Star Wars"-Film sein, der tatsächlich in Produktion geht, seit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers". Der (vorerst) letzte Teil der Saga kam 2019 in die Kinos und erzielte ein weltweiten Einspielergebnis von rund 1,074 Milliarden US-Dollar.

Disney hat außerdem eine Reihe weiterer Star-Wars-Kinofilme geplant, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden. Sharmeen Obaid-Chinoyvon ("Ms. Marvel") verantwortet einen Film, der die Geschichte von Rey (Daisy Ridley) fortsetzt, die in den 2010er Jahren als Protagonistin der Episoden VII bis IX fungierte. In der Zwischenzeit arbeitet "Logan"-Regisseur James Mangold an einem Prequel-Film über die Anfänge des Jedi-Ordens, Taika Waititi ("Thor: Love and Thunder") soll bei einem weiteren Film hinter der Kamera stehen. Zudem soll Donald Glover ("Atlanta") seine Rolle als Lando Calrissian aus "Solo: A Star Wars Story" in einem Film wieder aufnehmen, den er gemeinsam mit seinem Bruder Stephen Glover schreibt. Das Projekt wurde zunächst als Streaming-Serie angekündigt, soll nun aber auf die große Leinwand kommen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!