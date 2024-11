„Don't Come Home“: Lohnt sich die neue Netflix-Mysteryserie aus Thailand?

Mit der neuen thailändischen Netflix-Serie „Komm nicht nach Hause“ ("Don't Come Home") hat der Streaming-Gigant ein spannungsgeladenes und atmosphärisch dichtes Meisterwerk abgeliefert, das Thriller-Fans weltweit begeistert. Die Serie, die am 31. Oktober 2024 pünktlich zu Halloween startete, nimmt Zuschauer mit auf eine schaurige Reise, bei der das unheimliche Familienanwesen zur Hauptfigur wird. Inszeniert von Woottidanai Intarakaset, einem renommierten thailändischen Regisseur, entfaltet sich die Geschichte in sechs Episoden und lässt keine Sekunde Langeweile aufkommen​.

„Komm nicht nach Hause“ erzählt die Geschichte von Varee (Woranuch Bhirombhakdi), und ihrer Tochter Min, die in das alte Familienanwesen in Thailand zurückkehren, um einem schweren Familiendrama zu entkommen. Doch das vermeintliche Refugium erweist sich schnell als Albtraum: Seltsame Vorkommnisse und beunruhigende Erscheinungen häufen sich, bis Min eines Tages spurlos verschwindet. Die Polizeiermittlerin Fah (Pitchapa Phanthumchinda), selbst hochschwanger, nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf eine dunkle Familiengeschichte​.

Der Erfolg von „Komm nicht nach Hause“ ist nicht zuletzt den herausragenden Darstellerinnen zu verdanken. Woranuch Bhirombhakdi bringt als Hauptfigur Varee die nötige Tiefe und Verletzlichkeit in die Rolle, die das Publikum sofort in ihren Bann zieht. Auch Pitchapa Phanthumchinda glänzt als Ermittlerin Fah, die trotz ihrer eigenen Herausforderungen die Aufklärung des Falls vorantreibt. Cindy Sirinya Bishop und weitere namhafte thailändische Schauspieler runden das Ensemble ab und verleihen der Serie zusätzliches Gewicht​.

Thailändischer Volksglaube und seine Bedeutung in „Komm nicht nach Hause“

Ein besonderer Reiz von „Komm nicht nach Hause“ liegt in der Einbindung thailändischer Traditionen und Volksglauben, die der Serie eine kulturelle Tiefe verleihen. Die Geistergeschichten und Mythen Thailands, oft stark verankert im Buddhismus und Animismus, prägen die Atmosphäre und die Struktur der Handlung entscheidend. So ist es in Thailand weit verbreitet, dass alte Häuser und Familienanwesen als potentielle Orte für Geister und unerklärliche Phänomene gelten. Auch in „Komm nicht nach Hause“ ist das Anwesen mehr als nur ein Gebäude – es symbolisiert die Vergangenheit und die verborgenen Erinnerungen, die sich manifestieren und die Lebenden heimsuchen.