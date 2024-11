Istanbul verbietet "Queer"-Film mit Daniel Craig als schwuler Mann

In "Queer" spielt Daniel Craig einen schwulen Mann, der sich in einen anderen Mann verliebt. In dem Drama von Luca Guadagnino ist der britische Schauspieler auch in einer Sexszene zu sehen. Das alles ist aus Sicht der Istanbuler Bezirksregierung zu "gefährlich", weshalb sie die Aufführung des Films beim Mubi Fest Istanbul verboten hat.

In "Queer" spielt Daniel Craig einen US-amerikanischen Auswanderer, der in den 1950er-Jahren in Mexiko City eine romantische Beziehung mit einem jüngeren Mann eingeht. Mit dem Drama hat der italienische Regisseur Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name") den gleichnamigen Roman von William S. Burroughs verfilmt, der darin seine eigene Homosexualität behandelt.