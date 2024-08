Trauer um 'Black Panther'-Star: Connie Chiume tot

Bereits in den 80er-Jahren tauchte die Schauspielerin erstmals im TV auf, der große Erfolg stellte sich jedoch erst vor sechs Jahren mit den beiden "Black Panther"-Filmen ein. In der Oscar-prämierten Marvel-Verfilmung übernimmt sie die Rolle als eine der Stammesältesten. Im zweiten Teil ist ihre Figur eine wichtige Repräsentantin des fiktiven Wakanda.

"Ich ging zu einem Vorsprechen, ohne zu wissen, wofür ich vorsprechen sollte", berichtete Connie Chiume vor zwei Jahren der "Sunday Times" vom ungewöhnlichen "Black Panther"-Casting. "Ich bekam eine Szene, die ich machen sollte und konnte sehen, dass es sich bei dieser Person um eine Afrikanerin handelte, die sich an die Nation wandte. Ich trug mein afrikanisches Ornat, ich lernte meinen Text. Ich habe mein Bestes gegeben." Sie habe sich damals nicht räumen lassen, dass der Film an den Kinokassen so abräumen würde.

Die 1952 in Welkorn geborene Chiume arbeitete vor ihrer Schauspielkarriere, für die sie mit Mitte 20 nach Griechenland zog, als Lehrerin. In Griechenland gehörte sie zum Ensemble des Musicals "Sola Sola", was ihr auch in ihrer Heimat größere Popularität verschaffte. Ab den späten 80-ern war sie in zahlreichen TV-Filmen und Serien in Südafrika zu sehen.