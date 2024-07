Marvels Comeback: Deadpool & Wolverine brechen Rekorde

Im vergangenen Jahr war die San Diego Comic-Con zumindest, was die übliche Beteiligung Hollywoods angeht, eine ziemlich unspektakuläre Angelegenheit. Aufgrund der Streiks der Schauspieler und Drehbuchautoren waren keine Stars anwesend, die Marvel Studios blieben der Veranstaltung gleich ganz fern. Noch dazu befand sich das Filmstudio auch abseits der Streiks in einer Krise: Mit "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" hatte man einen veritablen Flopp produziert, der im weiteren Verlauf des Jahres von "The Marvels" sogar noch unterboten wurde.