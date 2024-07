Schock für TV-Star: Tanja Szewczenko kämpft gegen alten Virus

RTL-Reality-TV-Show

"Are You The One" startet zügellos in die neue Staffel: "Wie in einem Swingerclub!"

Die neue Staffel von "Are You The One? - Reality-Stars in Love" auf RTL+ beginnt mit einem Skandal: Emmy Russ ist schockiert über die hemmungslose Action ihrer Mitstreiter. Bereits in der ersten Doppelfolge eskaliert das Geschehen, inklusive BoomBoom Room und wilden Knutschereien. Wie wird es weitergehen?

