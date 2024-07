Koblenzer "perfekte Dinner"-Gastgeberin glänzt mit Perfektionismus: "Das kann man gar nicht in Worte fassen"

Julia (37) aus Koblenz beeindruckt beim perfekten Dinner mit einem Menü, das besser als nur perfekt ist. Trotz eines kleinen Malheurs bei der Jus zeigt sie Höchstleistungen in der Küche und begeistert ihre Gäste mit ihrer kreativen und strukturierten Herangehensweise. Am Ende setzt sie sich mit 38 Punkten an die Spitze.