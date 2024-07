"Sweet Home": So nervenaufreibend wird die finale Staffel

Der letzte Kampf zwischen Menschlichkeit und Monstrosität hat begonnen. Ab Freitag, 19. Juli, erscheint die dritte und somit finale Staffel der koreanischen Thrillerserie „Sweet Home“. Was Zuschauer erwarten können.

Nach dem Tod seiner gesamten Familie zieht der introvertierte Schüler Cha Hyun-soo in eine neue Wohnung. Was er jedoch nicht weiß: Es handelt sich alles andere als um eine normale Gegend. Denn schon bald mutieren die Menschen um ihn herum zu blutrünstigen Monstern, die ihre individuellen Sehnsüchte widerspiegeln. Hyun-soos bürgerliches Leben verwandelt sich zu einem Überlebenskampf voller bizarrer Ereignisse.

Fans von Serien wie „Stranger Things“ oder „The Walking Dead“ werden in „Sweet Home“ einige Parallelen finden. Serienliebhaber, die auf Horror und Drama stehen, kommen hier auf ihre Kosten.

Was hält die finale Staffel bereit?

In der finalen Staffel werden die Nerven des Zuschauers noch einmal ordentlich strapaziert und die Handlung auf die Spitze getrieben. Unter anderem bekannt ist, dass sich die Überlebenden in Staffel 3 mit neuen Regeln auseinandersetzen müssen. Doch das ist noch nicht alles: Darüber hinaus stellt die Geburt einer neuen Spezies die Welt von „Sweet Home“ völlig auf den Kopf. Des Weiteren werden in den finalen Folgen wohl die bislang letzten offenen Fragen und Handlungsstränge geklärt.