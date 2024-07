"In aller Freundschaft"-Slogan geklaut! Streit um Wahlplakat

Schock in L.A.

Schock! Bill Kaulitz' Haus zerstört

In der Netflix-Serie 'Kaulitz & Kaulitz' gewähren Bill und Tom Kaulitz Einblicke in ihr Leben in Los Angeles. Doch Dauerregen hat das Anwesen von Bill unbewohnbar gemacht. Im Podcast 'Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood' berichten die Zwillinge über das Ausmaß der Zerstörung und die emotionale Belastung.

