"In aller Freundschaft": Was wurde aus den Serien-Stars von früher?

Neu bei Netflix, WOW, Disney und Co.

Die Streaming-Tipps der Woche: "Mr. & Mrs. Smith" – aber ohne Brangelina

In dieser Woche haben "Mr. & Mrs. Smith" Eheprobleme bei Prime Video. Das Ehepaar kehrt im Serienformat und ohne Angelina Jolie und Brad Pitt zurück. Cate Blanchett zeigt in "Tár" was Schauspielkunst ist. Diese und weitere Streaming-Neuerscheinungen der Woche gibt es hier in der Übersicht.

MEHR