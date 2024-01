"Tatort: Der Fluch des Geldes": Kritik zum neuen Fall aus Saarbrücken

Nach einem Jahr Pause gibt es endlich wieder einen neuen "Tatort" aus Saarbrücken. Die Krimi-Folge könnte man in die Kategorie Psycho-Thriller stecken. Eine Frau ist Tod. Leo Hölzer ( Vladimir Burlakov ) beginnt auf eigene Faust, ohne Auftrag zu ermitteln.

Neue "Tatort"-Folge knüpft an alte Geschichte an

Ungeachtet der langen Pause knüpft nun der insgesamt fünfte Fall des neuen Teams, "Der Fluch des Geldes" (Regie: Christian Theede, Buch: Hendrik Hölzemann), nahtlos an die Ereignisse des vorangegangenen Films an. Zur Erinnerung: Kommissar Adam Schürk (Daniel Sträßer) hatte das Geld aus dem letzten Banküberfall seines Vaters unter einem Baum vergraben gefunden. Die Sporttasche hatte er fortan wie seinen Augapfel gehütet, ehe Kollege Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) sie am Ende des Films entdeckte.