"Das Supertalent": Kritik zur neuen Staffel mit Jens "Knossi" Knossalla und Victoria Swarovski

Studiopublikum bekommt mehr Einfluss

Gut möglich, dass der RTL-Klassiker "Das Supertalent" auch eine Art Talentprobe für den Internet-Entertainer, Schlagersänger und Pokerspiele-Moderator Jens "Knossi" Knossalla ist. Seine Co-Moderatorin Victoria Swarovski kennt das Format jedenfalls bestens, sie saß 2016 an der Seite von Dieter Bohlen in der "Supertalent"-Jury. 2020 führte sie schon einmal als Moderatorin durch die Shows – damals noch mit Daniel Hartwich. Swarovski und Knossalla moderieren diesmal jedoch eine Mini-Staffel der Kultshow: Erstmalig sind lediglich vier Folgen der Reihe eingeplant – mit Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Anna Ermakova und Ekaterina Leonova in der Jury.