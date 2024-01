"LEGO Masters Allstars": Kritik zur Bastelshow bei RTL

Bei RTL dreht sich am Freitagabend alles um die kleinen Steinchen. In Teams werden die Legos verbaut. Pro Folge wird ein prominenter Gast den Wettbewerb begleiten.

Nanu, eine Dauerwerbesendung zur besten Fernsehzeit? Nicht ganz! RTL setzt die Bastelshow-Reihe mit einer neuen Staffel von "LEGO Masters Allstars" fort. Soll heißen: In vier neuen Folgen treten jeweils Experten zum Wettkampf an, die sich in den vergangenen Staffeln bereits bewährt haben. Am Spielprinzip ändert sich nichts: Erst vor Ort erhalten die Kandidaten ihre Aufgaben, die sie dann unter Zeitdruck mit Geschick, logistischer Planung und Kreativität lösen müssen.