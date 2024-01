"111 begnadete Blitzbirnen!": Kritik zur SAT.1-Freitagabendshow

In den Duden hat es der Begriff noch nicht gebracht. Aber der allgemeine Sprachgebrauch kennt ihn. Zumindest wissen jene, die gerne viel Fernsehen und die sozialen Netzwerke durchstöbern, sofort, worauf die neue SAT.1-Freitagabendshow "11 begnadete Blitzbirnen!" abzielt. Es geht um Zeitgenossen, die öfter mal eine mehr oder weniger geniale Eingebung haben. Dann geht ihnen, also den Blitzbirnen, wie es so schön heißt, "ein Licht auf". Die Unterhaltungsredaktion von SAT.1 hat jedenfalls witzige Fundstücke aus dem Internet und aus dem globalen Fernsehgeschehen herausgefischt, Momente, die vor allem zum Lachen und zum Kopfschütteln Anlass geben.

Evelyn Burdecki beim Denken zu sehen

Es geht um Situationen, bei denen kein Auge trocken bleiben kann, weil die plötzlichen Erleuchtungen tatsächlich oft etwas unbeabsichtigt Komisches haben. So erinnern sich sicher noch einige "Dschungelcamp"-Fans an lustige Begebenheiten, bei denen man seinerzeit in der 13. Staffel dem Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki, die selbst gerne mit ihrer unkonventionellen Art kokettiert, quasi beim Denken zusehen konnte. Zuvor schon hatte ihr eine Teilnahme bei der Reihe "Promi Big Brother", wo Burdecki durch kuriose Äußerungen auffiel, den Beinamen "The Brain" eingebracht. Eine Blitzbirne eben!