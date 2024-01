"WissenHoch2: Superkraft Motivation": Kritik zur 3sat-Doku über Willenskraft

Viele Menschen müssen direkt am Anfang des Jahres die gut gemeinten Neujahrsvorsätze schon wieder ad acta legen. Die inneren Antriebskräfte sind bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt und verantwortlich dafür, ob wir anstrengende Vorhaben auch umsetzen. Jedes Individuum verarbeitet Rückschläge unterschiedlich, und Selbstdisziplin und Zielstrebigkeit sind nicht jedem in die Wiege gelegt. Aber ein "WissenHoch2"-Dokumentarfilm von Dagmar Gallenmüller, den 3sat nun zur Primetime als Erstausstrahlung zeigt, beweist: Die "Superkraft Motivation" lässt sich durch mentale Strategien stärken.

Was passiert auf neurologischer Ebene?

An der Ruhr-Universität Bochum geht Professorin Marie Hennecke der Frage nach, warum Menschen etwas mit welcher Intensität tun. Sie kommt in der Doku ebenso zu Wort wie Verhaltensökonom Dr. Maximilian Hiller, der Antworten darauf liefert, mit welchen Anreizen man gesamtgesellschaftliches Verhalten zur Veränderung anregt. Was auf neurologischer Ebene passiert, wenn der innere Schweinehund sich mal wieder durchsetzt, erforscht hingegen Professor Thomas Goschke von der TU Dresden: Es ist ein Kampf zwischen Überwachungs- und Kontrollsystem im Gehirn.