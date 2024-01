"Die Bachelors": Zoff in der Villa nach Einzeldate: "Wenn ich schon ihre Stimme höre"...

Die Mädels beziehen staunend ihr Luxusressort, in dem sie die nächsten Wochen untergebracht sind. Man merkt schnell, dass die Spiele jetzt eröffnet sind. Beim Kampf um das Herz eines Bachelors werden schon mal links und rechts die Ellenbogen ausgefahren.

Als Leonie von ihrem Einzeldate mit Sebastian in die Mädelsvilla zurückkehrt, gerät sie aus dem Schwärmen kaum mehr heraus. Das ist den anderen natürlich ein Dorn im Auge, besonders Laura S. und Lisa sind sauer. „Wenn ich schon ihre Stimme höre“, echauffierte sich Laura im Vier-Augengespräch mit Lisa. „Ich würde es jeder gönnen, außer ihr“, stimmte Lisa ihr zu.

Die arme Leonie weiß noch gar nicht, dass sie bei den beiden auf der „Abschussliste“ steht. Sie finde Lisa eigentlich ganz nett, habe jedoch noch nicht so viel mit ihr gesprochen. Diesbezüglich dürften die nächsten Wochen noch interessant werden, denn spätestens dann wird aus dem Mini-Konflikt ein brodelnder Vulkan werden.

Beinahe Küsse beim Einzeldate

Doch zurück zu den beiden Bachelors. Dennis und Sebastian genossen ihre Einzeldates. Mit Rebecca habe es sogar einen Moment gegeben, in dem beinahe ein Kuss gefallen wäre, erzählt Dennis seinem Mitstreiter. Um die Spannung aufrechtzuerhalten habe er sich gegen einen Kuss entschieden. Auch Sebastian hätte die Gelegenheit zu einem Kuss mit Leonie gehabt. Er fühle sich stark hingezogen zu ihr, wollte aber noch nicht in die Vollen gehen. „Denkst du dabei auch an die anderen Mädels?“, fragt Dennis Sebastian nachdenklich. Der verneint. „Erst danach.“ Ah ja.