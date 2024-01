Oliver Stone nach harter "Barbie"-Kritik: "Ich entschuldige mich für meine Unwissenheit"

Oliver Stone überraschte mit seiner harschen Kritik an dem Film "Barbie" von Greta Gerwing. Nun ruderte der Star-Regisseur zurück und erklärte, wie es zu der negativen Bewertung kam.

Es war eine überraschend harte Kritik an Greta Gerwigs Erfolgsfilm "Barbie", mit der Star-Regisseur Oliver Stone ("12 Uhr nachts – Midnight Express", "Platoon") kürzlich für Schlagzeilen sorgte: "Ryan Gosling verschwendet seine Zeit, wenn er diesen Sch... für Geld macht", wurde er unter anderem vom US-amerikanischen Branchenblatt "Deadline" zitiert: "Er sollte ernstere Filme machen. Er sollte nicht Teil dieser Infantilisierung von Hollywood sein." Auf X (vormals Twitter) klärt der 77-Jährige nun über die genauen Umstände des Gesprächs auf.

Die Zitate stammen aus einem Interview mit der britischen Zeitung "City A.M." aus dem Jahr 2023: Er habe diese Aussagen "Wochen bevor der Film überhaupt herauskam" gemacht, schreibt Stone bei X: Zu dieser Zeit sei er mit der Werbung seines Dokumentarfilms "Nuclear" beschäftigt gewesen. Abgesehen vom Titel habe er "wenig bis gar nichts über das Projekt" gewusst.

Star-Regisseur entschuldigt sich

Im Juli jedoch sei er in der Lage gewesen, "Barbie" zu sehen, fährt der dreifache Oscar-Preisträger fort: Der Ansatz der Filmemacher sei ganz anders, als er es erwartet hätte: "Ich entschuldige mich für meine Unwissenheit", schreibt Stone. Greta Gerwigs Film "Lady Bird" sei einer seiner Lieblingsfilme des Jahres 2017, fährt er fort: "Das Einspielergebnis von 'Barbie' hat die Moral in unserer Branche stark angekurbelt, was sehr willkommen war." Für die bevorstehende Oscar-Verleihung wünscht er Greta Gerwig und ihrem Team "viel Glück".