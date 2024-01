Dschungelcamp, Tag 5: Kim bekommt die Höchststrafe

Das Klopapier im Camp wird knapp. Wie gut, das David Odonkor als neuer Teamchef das Zepter nun in der Hand hat. Der Profisportler rationiert die übrigen Rollen, das sorgt für Stress. Auch sonst schwankt die Stimmung im Camp. Leyla und Kim tauschen sich über Gewalt in der Partnerschaft beziehungsweise Familie aus und Anya leidet stillen Liebeskummer am Lagerfeuer.

Leyla am Limit Während Schauspieler Heinz Hoenig gestern zum ersten Mal „sichtbar“ für die Zuschauer und Zuschauerinnen wurde, ging es für Leyla Lahouar tief unter die Erde. Nach ihrer vergangenen Dschungelprüfung, die sie erfolgreich absolviert hatte, folgte diesmal ein erneuter Schock. In einem Kanalaschacht sollte Leyla Sterne einsammeln. Die Dunkelheit und die engen Räume machten der 27-Jährigen so stark zu schaffen, dass sie die Prüfung abbrach.

Moderator Jan Köppen musste ihr sogar beim Hinausklettern zu Hilfe eilen. Das Trauma der Klaustrophobie sitzt bei Leyla so tief, dass sie sogar im Camp noch weint. Die anderen haben immerhin Mitgefühl. Twenty4Tim ist sich sicher, dass die Rechnung der Zuschauenden – immer wieder Leyla in die Prüfung zu wählen – nicht aufgeht. Recht sollte er haben, denn an Tag 6 dürfen sich Anya und Kim in der Dschungelprüfung beweisen.

Traumatische Erlebnisse bei Kim und Leyla Nachdem David Odonkor als neuer Teamchef die Klorollen im Camp rationiert hat und Kim und Tim als Strafe für schlechtes Zuhören zum Toilettendienst eingeteilt hat, stinkt es der Reality-TV-Darstellerin gewaltig. „Die Queen sollte sowas nicht machen“, echauffierte sich Kim, dackelte dann aber trotzdem Tim hinterher, um den Pott auszuleeren. Im Gespräch mit Leyla offenbarte Kim dann schreckliches aus ihrer Vergangenheit.

Ihr Vater habe sie oft geschlagen. „Das ging bis ich 12 war“, erinnerte sich Kim und im Dschungeltelefon kamen ihr die Tränen. Auch Leyla musste schon Erfahrung mit Gewalt machen. Ihr Ex-Freund habe sie nicht nur verprügelt, sondern auch zweimal mit einem Kissen ersticken wollen. Erfahrungen, die wirklich niemand machen sollte.

Anya kämpft mit ihrer Spinnenphobie Anya hatte unterdessen ganz eigene Probleme und zwar riesengroße Spinnen, die überall saßen. Ob im Dschungeltelefon oder am Baum – Anya sah die Krabbeltiere überall. Ihre Angst machte dem Model so stark zu schaffen, dass sie beinahe einen Nervenzusammenbruch erlitt. Die Mitcamper zeigten leider nur wenig Verständnis. „Lieber jetzt Bekanntschaft machen als später in der Prüfung“, kommentierte David Anyas Phobie. Auch Sarah Kern hatte kaum Verständnis: „Heult die jetzt? Wegen ‚ner Spinne? Wir sind hier im Dschungel!“ Worte, die Anya in dieser Situation nicht gebrauchen konnte.