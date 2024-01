"Pumpen"-Star Timur Bartels: "Viel mehr Menschen sollten zum Psychologen gehen"

Timur Bartels spielt in der neuen, 25-teiligen ZDFneo-Serie "Pumpen" (am Donnerstag, 18. Januar, 10.00 Uhr, fünf Folgen, dann wöchentlich eine Folge) einen jungen Nerd, der gemeinsam mit seiner Schwester (Lotte Becker) das Fitnessstudio der Mutter erbt.

Auch Soziale Medien spielen in diesem Zusammenhang im Leben des 28-Jährigen eine wichtige Rolle. "Ich will dort einfach so authentisch sein wie es geht und irgendwann habe ich festgestellt, dass es Menschen hilft, wenn man offen über gewisse Themen spricht", erklärt gegenüber "DWDL.de".

Mentale Gesundheit sei in einigen Teilen Deutschlands leider noch viel zu oft ein Tabuthema, was Menschen davon abhalte, sich bei einem Psychologen Hilfe zu suchen. Bartels stellt im Zuge dessen klar: "Ich will mich nicht als guter oder besserer Mensch darstellen und will das Thema überhaupt nicht für mich beanspruchen oder aus PR-Sicht ausnutzen. Aber ich merke einfach, wie es bei Menschen in meinem Umkreis kein Thema mehr ist, wenn man zum Psychologen geht."