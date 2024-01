Völlig überraschend: Cora Schumacher verlässt das RTL-Dschungelcamp

Es ist die Überraschung aus der noch jungen Staffel vom RTL-Dschungelcamp. Cora Schumacher, die zuletzt die Nation mit ihrer angeblichen Affäre mit Oliver Pocher unterhielt, verlässt nun plötzlich den australischen Busch? Was ist geschehen?

Die Entscheidung von Cora Schumacher, das RTL-Dschungelcamp zu verlassen, hat alle Beteiligten überrascht. "Ich habe es nicht kommen sehen", ist die sonst so schlagfertige Sonja Zietlow erstmal baff, als sie die Nachricht in der Live-Sendung erfährt. "Ich fand, sie hat sich eigentlich gut geschlagen. Ich hätte ihr gewünscht, sie hätte nicht unbedingt über Ralf gesprochen. Das hätte ihr besser gestanden. Aber sonst finde ich es sehr schade, weil sie glaube, ich ein paar Fans dazugewonnen hat", analysiert die Moderatorin weiter.

Sogar ihre Begleitperson in Australien, ihr guter Freund Jörn Kunze, hat es nicht kommen sehen, dass Cora Schumacher schon am dritten Tag wieder raus ist, aus der Show. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin total geschockt. Ich finde es sehr schade für sie, aus welchem Grund auch immer sie jetzt raus ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte von Lucy auch sie selbst getoucht hat. [...] Vielleicht ist gesundheitlich noch etwas", spekuliert der 41-Jährige über die möglichen Gründe.