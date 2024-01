Die besten TV-Krimis im Januar: Hier gibt es die Highlights im Überblick

Gleich im ersten Monat des neuen Jahres warten wieder spannende Filme auf begeisterte Krimi-Fans. Eine Top-Auswahl haben wir für euch einmal zusammengestellt:

15. Januar, 20:15 Uhr im ZDF: „Die Toten vom Bodensee: Atemlos“ Am 15. Januar geht es los mit einer neuen Folge der beliebten Krimi-Reihe „Die Toten vom Bodensee“. In ihrem dritten gemeinsamen Fall bekommen es Kommissarin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) und ihr Kollege Micha Oberländer (Mathias Koeberlin) mit den Geistern des Bodensees zu tun: In der Tiefe des Sees wird die Leiche einer Frau mit einem Tauchgewicht am Hals entdeckt. Ein Anblick, der die Ermittler „Atemlos“ macht.

Darum geht´s

Drei Tage nach ihrem Verschwinden wird Daria Ballhofer tot aus dem Bodensee geborgen. Ein Tauchgewicht um ihren Hals und eine Schädelverletzung deuten auf einen Mord hin. Für die Mutter des Opfers, Marlene Wabinski und ihre Schwester Sina Wabinski ist der Fall eindeutig: Der Ehemann der Toten, Apnoetaucher Victor Ballhofer muss der Täter sind. Beide Frauen sind davon überzeugt, dass die Ehe der beiden nicht glücklich war. Schon gar nicht nach Darias Fehlgeburt, bei der Daria auf sich alleine gestellt war, weil ihr Mann das Tauchen bevorzugte. Dieser behauptet jedoch inständig, dass sie eine glückliche Ehe geführt haben. Sagt er die Wahrheit? Trotz seiner Trauer möchte er seinen geplanten Rekordversuch im Bodensee vorantreiben. Das lässt die Ermittler zweifeln: Versucht er mit dem Tauchen seine Trauer zu verarbeiten oder steckt mehr dahinter? Außerdem stellen sich alle Beteiligten die Frage, warum sich die Tote in den vergangenen Wochen so stark veränderte und warum sie begann, Geisterbilder zu zeichnen. Warum war sie in letzter Zeit so besessen von den Geistern des Bodensees und haben sie eventuell etwas mit ihrem Tod zu tun?

Die Darsteller

An der Seite von Mattias Koeberlin und Alina Fritsch sind in weiteren Rollen u.a. Hary Prinz, Stefan Pohl und Fiona Katharina Neumeier zu sehen.

18. Januar, 20:15 in der ARD: „Nord bei Nordwest: Die letzte Fährte“ Am 18. Januar geht die Krimi-Reihe „Nord bei Nordwest: Die letzte Fährte“ in die nächste Runde. In dieser Folge wird Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) lebensbedrohlich verletzt…

Darum geht´s

Bei einer Schießerei mit dem aus dem Gefängnis entflohenen Mörder Wigald Tomke wird Hauke lebensbedrohlich verletzt. Als er auf seinem Boot wieder zu sich kommt, scheint alles wie immer. Doch dann stellt er fest, dass die Welt eine völlig andere ist und das nur ihm aufzufallen scheint. Nur Tomke ist der gleiche und treibt sein Unwesen in Schwanitz. Was ist da los und wie kann das sein? Antwort erhält Hauke von seinem kürzlich verstorbenen Freund, Simon Rost: Hauke befindet sich in einer Welt zwischen den Lebenden und den Toten: Er liegt im Koma, genauso wie Wigald Tomke. Der Kampf zwischen den beiden entfacht zu einem Kampf um Leben und Tod, denn nur einer von beiden wird wieder ins Leben zurückkehren…

Die Darsteller

An der Seite von Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann und Protagonistin Jana Klinge spielen u.a. Marleen Lohse, Cem Ali Gültekin und Milton Welsh in weiteren Rollen.

20. Januar, 20:15 Uhr in der ARD: „Hartwig Seeler: Im Labyrinth der Rache“ Der aus dem Krimi „Die Toten vom Bodensee“ bekannte Schauspieler, Matthias Koeberlin spielt in diesem Film den Privatdetektiv Hartwig Seeler und lässt sich in diesem Fall zu einem Auftrag überreden, den er eigentlich ablehnen wollte.

Darum geht´s

Die ARD berichtet im Vorfeld von einem spannenden Fall mit Bezug zur Vergangenheit Hartwig Seelers: „Im südgriechischen Kardamili soll der Münchner Ex-Polizist nach dem verschwundenen Bruder seines Auftraggebers suchen. Mit dem Küstenort verbindet Seeler eigene Erinnerungen an den letzten Urlaub vor dem Tod seiner Frau Maria. Was für ein Zufall! Oder vielleicht ein guter Anlass, das Trauma endlich zu verarbeiten? Nach seiner Ankunft versucht Seeler, die Spur des Vermissten aufzunehmen. Sein Ausgangspunkt, ein Foto mit dem Gesuchten in einer bekannten Taverne, führt zwar zu der Urlauberin Sarah. Jedoch behauptet die Frau, den Mann auf dem Bild noch nie gesehen zu haben!“ Auch die Begegnung mit dem Partykönig Zehnberg gibt Hartwig ein zunehmend beängstigendes Gefühl, Teil eines perfiden Spiels zu sein. Ein Spiel, das ihm sein eigenes Leben kosten könnte…

Die Darsteller

An der Seite von Hauptdarsteller Matthias Koeberlin spielen in weiteren Rollen u.a. Petra Michelle Nerette, Hendrik Heutmann, Dagny Dewath, Lasse Myhr und Kerem Can.

20. Januar, 20:15 Uhr im ZDF: „Ein starkes Team: Und vergib ihnen ihre Schuld“ Ebenfalls am 20. Januar zeigt das ZDF eine brandneue Folge von „Ein starkes Team: Und vergib ihnen ihre Schuld“. Hier bekommen es die Ermittler Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) mit einem Toten in der Kirche zu tun.

Darum geht´s

Pfarrer Heintze wird tot in seinem Beichtstuhl aufgefunden- und das von Haushälterin Maria Kerkel, die aber als Täterin ausgeschlossen werden kann. Im Laufe der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf Bäckermeister Lorenz, der erst vor Kurzem in einen Streit mit dem Toten geriet. Nach seiner Scheidung wurde dieser sowohl vom Pfarrer als auch von der Gemeinde gemieden, was sich negativ auf seinen Umsatz auswirkte. Ein Mordmotiv? Dann wird Rechtsanwältin Boos tot aufgefunden und der Verdächtigenkreis erweitert sich. Dabei spielt Praktikantin Leonie Reinbach eine wichtige Rolle, die von der Rechtsanwältin entlassen wurde und das, obwohl sie gerade erst ein neues Leben begonnen hat. Doch dann wendet sich das Blatt und die Haushälterin Maria Kerkel spielt eine entscheidende Rolle. Ist sie doch nicht so unschuldig, wie anfangs vermutet? Den Kommissaren bleibt wenig Zeit, um den Fall zu lösen…

Die Darsteller

Neben Florian Martens und Stefanie Stappenbeck spielen in weiteren Rollen u.a. Arnfried Lerche, Jaecki Schwarz, Eva Sixt, Holger Bülow, Karoline Eichhorn, Thomas Arnold, Darja Mahotkin, Bettina Hoppe und Wolfgang Finck.

21. Januar, 20:15 Uhr in der ARD: „Tatort: Zerrissen“ Auch der Tatort darf in einer Übersicht zu den spannenden Krimi Highlights nicht fehlen. Dieses Mal ermitteln die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klaare) wieder aus Stuttgart und müssen einen Überfall in einem Jubiliergeschäft aufklären. Doch es geht um mehr.

Darum geht´s

Kurz vor Ladenschluss wird in Stuttgart ein Juwelier überfallen. Dieser wird verletzt, eine Kundin stirbt bei dem Versuch zu fliehen. Das Vorgehen der Räuber gleicht dem des Vorjahres, sodass die Kommissare schnell auf die verschwägerten Familien Maslov und Ellinger stoßen. Die erwachsenen Familienmitglieder sind darin geübt, sich der Polizei zu entziehen und Alibis herbeizubringen. Bleibt nur noch der 13-jährige David, der in einem Jugendheim lebt und von dem die Ermittler glauben, dass er bei dem Überfall Wache gestanden hat. Davids Sozialarbeiterin Annarosa setzt sich, von Davids Unschuld überzeugt, für ihn ein, bei den Ermittlungen hingegen ist sie keine große Hilfe. David hingegen befindet sich in einem Dilemma: Er möchte Annarosa gefallen, für die er schwärmt. Trotzdem möchte er sich nicht gänzlich von seiner Familie lösen, die ihn nun braucht. David, das erkennen die Kommissare bald, könnte der Schlüssel sein, um die Familie zu knacken. Doch der Teenager droht zwischen dem polizeilichen Druck, seiner Loyalität gegenüber seiner Familie und seiner Schwärmerei für Annarosa gänzlich die Orientierung zu verlieren…

Die Darsteller

Neben Richy Müller und Felix Klare spielen in weiteren Rollen u.a. Maria Mägdefrau, Levin Rashid Stein, Selam Tadese und Urs Rechn.

22. Januar, 20:15 Uhr im ZDF: „Sarah Kohr: Zement“ In diesem packenden Kriminalfall gerät Ermittlerin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) selbst ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Denn sie wird beschuldigt, einen Unschuldigen erschossen zu haben.

Darum geht´s

Sarah Kohr möchte ihren schwerverletzten Nachbarn, Christian Zegel ins Krankenhaus begleiten, als der Rettungswagen gerammt wird und sich überschlägt. Den Unfallgegner Alexander Diebhorst soll die im Anschluss erschossen haben. Ermittlungen gegen Sarah werden eingeleitet. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss Sarah herausfinden, was tatsächlich passiert ist. Kurz darauf kann sie eine Verbindung zu ihrem Nachbarn, einer aktivistischen Umweltgruppe und einem Zementwerk in der Nähe Böllstedts herstellen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob Alexander Diebhorst rein zufällig Sarahs Weg kreuzte? Während sich diese Frage gestellt werden muss, gerät der in Böllstedt praktizierende Arzt, Dr. Tobias Hartmann in große Gefahr. Denn er hat mehr herausgefunden, als er sollte…

Die Darsteller

Neben Lisa Maria Potthoff spielen in weiteren Rollen u.a. Herbert Knaup, Annabelle Mandeng, Bastian Reiber, Florian Schmidtke, Benno Fürmann, Liza Tzschirner und Corinna Kirchhoff.

24. Januar, 20:15 Uhr auf ZDF: „Friesland: Sterneduell“ Am 24. Januar bekommen es die Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) mit einer Toten im Kühlraum eines Leeraner Sternerestaurants zu tun. Ein Unfall oder ein eiskalter Mord?

Darum geht´s

Souschefin Tanja Möppen wird tot im Kühlraum gefunden. Restaurantbesitzerin Claudia Luirs und ihr Bruder, Sommelier, Sören Luirs sind tief getroffen. Tanja war bei allen beliebt- nur der konkurrierende Spitzenkoch Florian Oisterkamp, dem vor Kurzem ein Stern aberkannt worden ist, hätte ein Motiv. Claudia Luirs persönlich soll eine Mitschuld daran haben. Hat Oisterkamp Tanja deshalb umgebracht, um sich an Claudia zu rächen oder sollte Claudia selbst eigentlich das Opfer sein? Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) geht von einer Verschwörung aus, während Süher und Henk ein anderes Motiv vermuten: Sie gehen von einem persönlichen Motiv aus bei dem Mord an Tanja Möppen und ermitteln daher insbesondere im privaten Umfeld der Toten. Sind sie dort auf einer heißen Spur?...

Die Darsteller

Neben Felix Vörtler, Sophie Dal und Maxim Mehmet sind in weiteren Rollen u.a. Theresa Underberg, Holger Stockhaus, Yunus Cumartpay und Tina Pfurr zu sehen.

25. Januar, 20:15 Uhr in der ARD: „Zeit zu beten. Ein Krimi aus Passau“ Auch im fünften Fall hat es die Kommissarin Frederike Bader (Marie Leuenberger) und Detektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) wieder mit einem spannenden Fall zu tun, wie die ARD ankündigt: „ Frederike Bader will ihrem ehemaligen Zeugenschützer Jochen Mohn helfen. Der hat einen Verdacht: Ist der neue Lebensgefährte seiner Ex-Frau, Anwalt Jürgen Ritter, Handlanger organisierter Geldwäscher? Offiziell kann Mohn – inzwischen Passauer Kripo-Chef – gegen Ritter nicht ermitteln. Die Berliner Ex-Polizistin Frederike begibt sich mit Privatdetektiv Ferdinand Zankl auf die Spur des Anwalts, der sich gerade eine Auszeit hinter Klostermauern verordnet“. Frederike folgt ihm dorthin- doch plötzlich stirbt der Anwalt in der Meditationsrunde am plötzlichen Herztod. Nur ein Zufall? Sein Tod löst eine Reihe von Ereignissen aus, wobei Bader und Zankl um ihr Leben fürchten müssen.

Die Darsteller

Neben Marie Leuenberger und Michael Ostrowski sind u.a. Nadja Sabersky, Stefan Rudolf, Peter Fieseler, Davina Donaldson, Till Wonka und Mara Widmann in weiteren Rollen zu sehen.

27. Januar, 20:15 Uhr im ZDF: „Erzgebirgskrimi: Die Tränen der Mütter“ In diesem Fall ermitteln Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve) und seine Kollegin Karina Szabo (Lara Mandoki) im jugendlichen Drogenmilieu an der deutsch-tschechischen Grenze und kommen zwei folgenschweren Geheimnissen auf den Grund.

Darum geht´s

Timo Barthel, ein 24-jähriger Clubbesitzer im Erzgebirge wird tot im Wald gefunden- und das aufgebahrt auf einem Stapel Baumstämme. Die Mutter des Toten, Yvonne Barthel ist vom Tod ihres Sohnes erschüttert. Gefunden wurde der Tote von „Holzweibel“, eine scheinbar verwirrte Frau, die in einem Wohnwagen direkt im Wald lebt. Sie berichtet der Försterin Bergelt von ihrem Fund, die ihrerseits wiederum die Kommissare bei den Ermittlungen unterstützt. Bei ihren Recherchen in Timos Club stoßen die Kommissare auf eine illegale Drogenszene. Dabei treffen sie nicht nur auf einen tschechischen Undercover Polizisten, sondern enthüllen noch ein weiteres Geheimnis von Timo Barthel…

Die Darsteller

Neben Kai Scheve und Lara Mandoki spielen u.a. Teresa Weißbach, Andreas Schmidt-Schaller, Masha Tokareva, Maria Simon, Winnie Böwe und Thomas Scharff.

28. Januar, 20:15 Uhr in der ARD: „Tatort: Der Fluch des Geldes“ Der „Fluch des Geldes“ beginnt da, wo die „Kälte der Erde“ endet. Im neuen Fall des Vierer-Gespanns aus dem Saarland gerät der vernünftige Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) an seine Grenzen.

Darum geht´s

Die Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) streiten sich, weil Leo entdeckt, dass Adam die Beute aus dem Bankraub seines verstorbenen Vaters besitzt. Doch der Konflikt lässt sich nicht klären, wie es auf der Seite der ARD heißt, „denn Leo wird kurz darauf mutterseelenallein auf der Landstraße fast von einem Auto überfahren, in dem zwei Frauen und zwei Männer völlig übermütig offenbar ein gefährliches Spiel treiben, in dem sie abwechselnd der Fahrerin die Augen zuhalten“. Als bald darauf auf derselben Straße eine Frau ums Leben kommt, vermutet Leo einen Zusammenhang. Allerdings gibt es keine Beweise und Leo ermittelt im Alleingang. Zunächst stößt er dabei auf ein Spielcasino…

Die Darsteller

Neben Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer, sind u.a. Susanne Bormann, Omar El-Saeidi, Jasmina Al Zihairi, Daniel Zillmann und Anna Böttcher in weiteren Rollen zu sehen.

29. Januar, 20:15 Uhr im ZDF: „Unter anderen Umständen: Dominiks Geheimnis“ In diesem packenden Fall finden Jana Winter (Natalia Wörner) und ihr Team auf dem Gehweg nahe des Flensburger Hafens einen verschmutzten Zettel mit einer Notiz- der Hilferuf eines 15-jährigen Jungens.

Darum geht´s

Als auf dem Gehweg in der Nähe des Flensburger Hafens ein verschmutzter Zettel mit einer Notiz gefunden wird, stellt sich heraus, dass es sich um den Hilferuf des 15-jährigen Dominik Wiesner (Levi Kirchhoff) handelt, der einige Monate zuvor von seiner Mutter Rosalie als vermisst gemeldet wurde. Jana Winter und ihr Team haben sich damals dazu entschieden, die Ermittlungen abzubrechen, da sie davon ausgegangen sind, dass der Teenager weggelaufen sei. Eine Entscheidung, die sie nun bitter bereuen. Als Winter den Fall erneut aufrollt, macht sie eine schreckliche Entdeckung…

Die Darsteller

Neben Natalia Wörner als Hauptkommissarin Jana Winter, sind in weiteren Rollen u.a. Ralph Herforth, Lisa Werlinder, Jacon Lee-Seelinger, Levi Kirchhoff, Katrin Wichmann und Jean-Luc Buber zu sehen.

31. Januar, 20:15 Uhr im ZDF: „Marie Brand und der entsorgte Mann“ In diesem Fall steht das beliebte Ermittler-Duo Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) vor einem Rätsel. Unter vielen Verdächtigen gilt es den Schuldigen zu finden.

Darum geht´s

Wieder ein Mord. Dieses Mal wird der Leichnam des Bauschutt-Entsorgers Lutz Köhm, eingewickelt in Plastikfolie auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebes von Kai Milas gefunden. Schnell finden die Ermittler heraus, dass Köhm und Milas Feinde waren. Auch die Lebensgefährtin des Opfers gerät ins Visier: Sie sind kurz vor seinem Tod in einen Streit geraten. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass Köhm ein dunkles Kapitel in seinem Leben hinter sich gelassen hat. Hat sein Tod also etwas mit seiner Vergangenheit zu tun?

Die Darsteller