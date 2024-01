"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Kritik zur neuen Staffel des RTL-Dschungelcamps

Wie weit gehen die Promis?

Im australischen Busch am Lagerfeuer versammeln sich auch im Jahr 2024 zwölf bekannte Persönlichkeiten, um neue Episoden für das RTL-Dschungelcamp zu liefern. Seit 2004 läuft das Reality-Format auf dem Sender und hat dabei des Öfteren die Grenzen des guten Geschmacks ausgetestet. Wie wird das Zusammentreffen der Promis und die Prüfungen in diesem Jahr ablaufen? In diesem Jahr zieht wieder ein buntes Teilnehmerfeld ins Dschungelcamp ein. Von Heinz Hoenig, bei dem viele Zuschauer nicht erwartet hätten, dass der gestandene Schauspieler an so einem Format teilnimmt, über Designerin Sarah Kern und Influencer Twenty4Tim - die neuen Dschungel-Bewohner kommen aus den verschiedensten Bereichen.