Twenty4Tim: Woher kennt man den Dschungelcamp-Kandidaten?

Der unter dem Künstlernamen Twenty4Tim bekannte Influencer Tim Maximilian Kampmann wurde am 14. September 2000 in Köln geboren. Über sein frühes Leben ist wenig bekannt. Im Alter von 14 Jahren kämpfte der spätere Influencer mit Übergewicht – er wog damals über 100 Kilogramm. Beim Versuch, sein Gewicht zu reduzieren, entwickelte er eine Essstörung. Schon damals lud der Schüler erste Comedy- und Styling-Videos von sich hoch, war jedoch noch wenig bekannt.

Twenty4Tim im TV

Doch auch TV-Zuschauern könnte Tim Kampmann bekannt vorkommen. Im Jahr 2021 trat er in der RTL-Sendung "Pocher vs. Influencer" auf. In dem mittlerweile abgesetzten Format trat Oliver Pocher in Geschicklichkeits- und Wissensspielen gegen vier Influencer an. In der Ausgabe mit Twenty4Tim verloren die Influencer mit 6:2 deutlich.