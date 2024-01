"Das Grundgesetz der Tiere": Kritik zum Animationsfilm von Jan Böhmermann mit Promi-Stimmen

Ob politische Satire, TV-Parodie oder auch mal ein Musical: Jan Böhmermann lotet mit seinem Team vom "ZDF Magazin Royale" regelmäßig aus, was im Fernsehen heute eigentlich geht. Spezialausgaben der Sendung gab es bereits einige, man denke an "Böhmermanns perfekte Weihnachten" oder "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter". Im neuen Jahr feiert der Entertainer eine weitere Premiere in seinem Portfolio: Mit dem Animationsfilm "Das Grundgesetz der Tiere" begibt er sich auf die Spuren von Disney, Pixar, Studio Ghibli und Co.