Peinlicher Irrtum: Harald Schmidt macht sich über Sicherheitsexpertin lustig und liegt daneben

Sicherheitsexpertin Claudia Major ist häufig in Talkshows zu sehen –wegen ihres Aussehens, spottet Harald Schmidt. Ein Vergleich des Entertainers stellt sich als derweil als peinlicher Fehler heraus.

Sieht man demnächst Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Sicherheitsexpertin Claudia Major gemeinsam auf einer Jacht in der Ostsee segeln? Unwahrscheinlich. Harald Schmidt aber hat in einem Zeitungsinterview genau dieser Fantasie Ausdruck verliehen – in Anlehnung, wie er sagt, an einen Kinofilm aus der "Mission Impossible"-Reihe.

Dort, so Schmidt im "Tagesspiegel"-Gespräch, gebe es eine "Wahnsinnsszene", in der sich die Darsteller Tom Cruise und Jennifer Connelly "auf einer schräg liegenden weißen Segeljacht in der Nachmittagssonne" befänden. Genau so ein Bild wünsche er sich vom deutschen Duo Pistorius und Major.

Bei der adressierten Sicherheitsexpertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik kam der Vorschlag scheinbar blendend an – auch wenn die Ironie nicht zu überlesen ist: "Harald Schmidt sagt, ich soll mit B. Pistorius in der Ostsee segeln & gut aussehen", schreibt die Politikwissenschaftlerin beim Kurznachrichtendienst X. Ihren Expertenkollegen Carlo Masala lädt sie ein, mitzukommen. "Ja, ist kalt, aber hey, wenn die Pflicht ruft?!" In der Kommentarspalte finden sich zuhauf ähnlich ironisierende Einlässe, aber auch viel direkte Kritik am ehemaligen Late-Night-Moderator Harald Schmidt.

"Wir haben ja auch Expertinnen, die sich die Haare selber schneiden" Auf die Frage, warum ausgerechnet Claudia Major den Segeltörn des Bundesverteidigungsministers begleiten solle, hatte Schmidt im Interview geantwortet: "Wegen ihres Aussehens." Major erinnert den 66-Jährigen an eine "französische Schauspielerin: die neurotische Pariserin, die besonders gut aussieht, wenn sie abgeführt wird, nachdem sie ihren Mann erstochen hat."

Dass seine Bewertung kontrovers aufgenommen werden kann, reflektiert Schmidt im selben Interview gleich selbst. "Schon die Beurteilung der Militärexpertin Claudia Major unter ausschließlich optischen Gesichtspunkten bedeutet eigentlich ein Jahr Mediensperre", räumt er ein, um sogleich nachzulegen: "Natürlich wird sie hauptsächlich eingeladen, weil sie so aussieht, denn wir haben ja auch Expertinnen, die sich die Haare selber schneiden. Die sehe ich nur einmal, und dann werden sie mit einem kleinen Monitor zugeschaltet."



Filmisch liegt Harald Schmidt voll daneben Ernstliche Sorgen um die Reaktion auf seine Aussagen macht sich Harald Schmidt indes nicht, schließlich sei die Ironie seit jeher sein bewährtes Stilmittel, auch wenn es derzeit ein verpöntes sei. Warum? "Weil man gerade Farbe bekennen muss. Man ist engagiert und zeigt Haltung, aber das ist nicht mein Beruf."

Die eigentliche Ironie des Ganzen: Bei "Mission: Impossible" gibt es die von Schmidt geschilderte Segelszene gar nicht. Offenbar verwechselte er den Film mit einem anderen Tom-Cruise-Blockbuster, "Top Gun: Maverick" von 2022.