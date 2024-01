TV-Liebling "Traumschiff"-Arzt Dr. Schröder: Was macht Horst Naumann heute?

Große Freundschaft mit Heide Keller

Mit 21 startete der 1925 in Dresden geborene Schauspieler seine Karriere am Theater im sächsischen Döbeln, bald darauf war Naumann in Filmklassikern der DEFA, wie in "Carola Lamberti – eine vom Zirkus" und "Leuchtfeuer" zu sehen. 1958 siedelte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Christa in die Bundesrepublik über und wurde auch dort zum gefragten TV- und Filmstar. Eine seiner ersten Hauptrollen hatte er in der ZDF-Serie "Wolken über Kaprun" (1964), im TV-Film "Claus Graf Stauffenberg" (1970) spielte er den berühmten Nazi-Widerstandskämpfer.