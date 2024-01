"Jetzt red i": Markus Söder stellt sich in Live-Sendung den Fragen der Bürger

"Jetzt red i" hat es zum Jahresauftakt in sich: Der Bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder bestreitet die öffentliche Diskussionsrunde im BR-Fernsehen, die am Mittwoch, 17. Januar, um 20.15 Uhr, live aus Bad Rodach ausgestrahlt wird.

Stellen Sie Ihre Fragen an den Ministerpräsidenten

Zudem sieht Söder einem vermutlich turbulenten Wahljahr entgegen. 2024 steht im Mai die Europawahl an. Im Herbst wird in den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg gewählt, was der erstarkten Rechtspartei AfD neue Erfolge einbringen könnte. Auch in Bayern selbst müssen politische Richtungsentscheidungen erst noch konkret festgezurrt werden: Rund 100 Tage nach der Bundestagswahl muss sich der "Landesvater" vermutlich kritischen Fragen stehen – etwa zu seinem Verhältnis zum Koalitionspartner, den Freien Wählern unter Hubert Aiwanger, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten.