"Die Bachelors": Kritik zum Start der neuen Folgen der RTL-Kuppelshow

In die Fußstapfen des letzten Rosenkavaliers David Jackson treten nun also gleich zwei Männer. Dass RTL in diesem Maß an dem langjährigen Format schraubt, überrascht hinsichtlich der jüngsten Quotenschlappen wenig. 2023 konnte das Format im Schnitt erstmals weniger als zehn Prozent des TV-Publikums vor die Bildschirme bewegen. Zum Vergleich: 2022 sahen noch 14 Prozent der 14- bis 49-Jährigen "Der Bachelor".