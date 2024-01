"Der Schmidt Max auf der Suche": Kritik zur neuen Reportage-Reihe im BR

Der "Schmidt Max" ist unter anderem durch seine Rolle als Dorfwirt in den Eberhofer-Krimis bekannt. Für die neue BR-Reihe begibt sich Max Schmidt auf die Suche. Gesucht wird das Glück, das Miteinander, die Zeit...

Der Schmidt Max auf der Suche Reportage • 15.01.2024 • 20:15 Uhr

Lebensphilosophien Endlich mal wird beim BR nicht nur mit Promis zwecks Interview auf die Berge gekraxelt. Der Schmidt Max, der sich so nennt, weil er ein waschechter Münchner ist und dessen Markenzeichen seine langen Koteletten sind, geht ab Montag, 15. Januar, im BR zu den ganz normalen Bayern und fragt sie, was ihnen "Glück", "Miteinander", "Abenteuer" osaer auch "Zeit" bedeutet. Es geht also nicht mehr nur um Streuobstwiesen, Käse oder den Wein in Südtirol wie in seinem "freizeit"-Magazin, sondern um Lebensphilosophie.

Vorerst viermal, immer montags um 20.15 Uhr, geht der Schmidt Max, der unter anderem auch dank seiner Rolle als Niederkaltenkirchener Dorfwirt in den Eberhofer-Krimis bekannt ist, in seinen Unterhaltungen in die Tiefe und erlebt auch gleich, wie die Menschen aus Bayern das alles im Leben praktizieren.

Wie verfolgen andere Menschen ihren Weg zum Glück? In der ersten Folge seiner "Suche" (15.01., 20.15 Uhr, ab 12.01. in der Mediathek) trifft Max einen Kfz-Mechaniker in Regensburg, der Bedürftigen hilft – und Max hilft gleich tatkräftig mit. Die Psychologin Dr. Daniela Blickhan aus Bad Aibling bestätigt Max: Helfen kann glücklich machen – und gibt ihm den Tipp, ein Glückstagebuch zu führe. Dass aber auch Heimat als solche glücklich machen kann, erfährt er in der einsamen Jachenau, bevor er dann noch einen Selfmade-Millionär zu seiner Glücksvision befragt. Eine Woche später geht es dann unter anderem nach Bamberg, wo Menschen versuchen, auch im Alter miteinander in einem Wohnmodell zu leben.

Der Schmidt Max auf der Suche – Mo. 15.01. – BR: 20.15 Uhr