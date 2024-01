"DHDL"-Star Ralf Dümmel und Freundin Anna Heesch verraten pikante Details

Seit vielen Jahren ist Handelsexperte Ralf Dümmel eine Instanz in "Die Höhle der Löwen" den Ton an. In der "NDR Talk Show" gestand der Experte nun unter anderem, dass zu Hause seine Partnerin Anna Heesch das Sagen hat.

Am Freitagabend war einiges anders in der traditionsreichen "NDR Talk Show" im Dritten. Statt mit Hubertus Meyer-Burckhardt moderierte Gastgeberin Barbara Schöneberger mit Kollegin Bettina Tietjen. Meyer-Burckhardt ist gerade auf Weltreise, irgendwo am Kap der guten Hoffnung, erzählte Barbara Schöneberger.

Spannende Gäste waren jedoch auch diesmal dabei. Darunter ein Selfmade-Unternehmer und die Frau, die bei ihm zu Hause den Ton angibt.

Ralf Dümmel über seine Beziehung: "Ich bestimme nichts" Seit elf Jahren sind sie liiert: TV-Moderatorin Anna Heesch und der aus der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannte Unternehmer Ralf Dümmel (57). Seit 2016 hat er in der Sendung zahlreichen Start-ups auf die Beine geholfen.

Seit zwei Jahren leben die beiden als Patchwork-Familie zusammen. Da ist Anna Heesch gemeinsam mit ihrem Sohn zu ihrem Ralf gezogen. Für Dümmel änderte sich einiges. Denn seine Anna hat in dem Haushalt "die Hosen an", wie er im Gespräch mit Barbara Schöneberger einräumt. Es gebe eine Regel, sagt Ralf Dümmel: "Ich bestimme nichts." Anna Heesch bestätigt: "Den ganzen privaten Kram, den organisiere eigentlich ich. Und Ralf redet den ganzen Tag in seinem Job, und wenn er am Abend nach Hause kommt bin ich die, die noch Worte übrig hat."

Dabei ist Anna Heesch seit 25 Jahren im Fernsehen aktiv. Alles fing bei einem Lokalsender aus Hamburg an, mittlerweile arbeitet sie bei dem Shoppingsender Channel 21. Hier verkauft sie auch schon mal Produkte aus der Firma von Ralf Dümmel.

"Der ist lustig, der ist Rock'n'Roll. Den möchte ich behalten." Kennengelernt haben sich die Beiden in einem Restaurant in Hamburg. "Da haben wir uns nicht das erste Mal gesehen, aber da ist es passiert", erzählt Ralf Dümmel. An diesem Abend hat es auch bei Anna Heesch gefunkt. "Ob man verliebt ist, merkt man sofort", sagt sie. Sie sei auch schon vorher verliebt gewesen, gesteht sie. "Aber wenn du so einen Partner triffst, bei dem du merkst, mit dem will ich alt werden, das ist ein ganz anderes Feeling. Das hatte ich bei Ralf das erste Mal in meinem Leben. Ich hab ihn gesehen und wusste: Der ist lustig, der ist Rock'n'Roll, der ist trotz alledem vernünftig, das ist ein Herzensmensch, ein schöner Mensch innen wie außen. Den möchte ich behalten."

Und was liebt Ralf Dümmel an seiner Angebeteten? "Dass sie so ein positiver Mensch ist. Sie ist immer optimistisch, egal was ist. Sie ist immer fröhlich, hat nie schlechte Laune. Sie arbeitet, hat den Haushalt, einen Sohn, um den sie sich kümmert. Sie ist wirklich eine Macherin."

Doch nicht nur mit seiner Anna ist Dümmel glücklich. Auch seinen Job bei "Die Höhle der Löwen" liebt er. "Ich fühle mich in der Sendung so wohl, weil das mein Leben ist", sagt der Unternehmer.

Ansonsten ist Ralf Dümmel anspruchslos. Bei VOX habe man ihn gefragt, was er sich denn so in seiner Garderobe wünsche. Seine Antwort sei gewesen: "Einen Kleiderständer für meinen Anzug – und Schokolade."

Mary Roos: "Du bist zwar jünger als ich, aber ich sehe besser aus" Da war ein gewisser Schlagerstar deutlich wählerischer. Heino soll der geheißen haben. Als er vor einem Auftritt in der ZDF-Hitparade einmal nach den Wünschen für seine Garderobe gefragt wurde, soll er geantwortet haben: "Nutten, Koks und frische Erdbeeren."

Genau so heißt das Bühnenprogramm, mit dem Schlagerqueen Mary Roos und der selbst ernannte Schlagerhasser Wolfgang Trepper seit acht Jahren erfolgreich auftreten. 320 Shows haben die beiden Stars schon hinter sich, und noch mindestens ein Jahr wollen sie weitermachen. "Obwohl ich das sehr mutig von dir finde, dass du noch Termine für den Dezember machst", frotzelt Wolfgang Trepper in der "NDR Talk Show". Mary Roos kontert: "Du bist zwar jünger als ich, aber ich sehe besser aus."

Tatsächlich sieht man Mary Roos ihr Alter nicht an: Vor wenigen Tagen feierte sie ihren 75. Geburtstag. In kleinem Kreis, sagt sie. Die große Feier gäbe es, wenn sie 80 wird.

Aus Caterina Valente wurde "Cafeteria Lente" In ihrem Bühnenprogramm macht sich Trepper über Schlagertexte lustig, und Mary Roos macht kräftig mit. Mal frech, mal ein wenig respektlos erzählt sie über ihr Leben auf der Bühne. Schon als Kind von zehn Jahren hatte sie ihre ersten Schallplattenerfolge. In dem Spielfilm "Die Straße" trällerte sie: "Das ist der Teenager-Song, Dang Ding Dang Ding Dingeldong." Damals habe sie die große Caterina Valente kennengelernt, die sie unter ihre Fittiche genommen habe. Cafeteria Lente habe sie sie damals genannt.

Die Show der beiden ist ein Riesenerfolg. Die Stars, die sie auf der Bühne auseinandernehmen, finden es toll, erzählt Mary Roos. Und Trepper erzählt von Jürgen Drews, der nach einer Fernsehshow zu ihm gekommen sei und gesagt habe: "Ich habe auch Scheißtexte. Die kannst du auch mal nehmen."