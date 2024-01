"RTL Turmspringen": Kritik zum Live-Turmspringen-Event

Nervenkitzel in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark: Zum dritten Mal setzt das "RTL Turmspringen", inspiriert von den früheren Wettkampfshows von Stefan Raab bei ProSieben und aktuell produziert von seiner Firma Raab TV, auf die Kombination aus Anmut und Mut sowie von Waschbrett und Wampe. 22 mehr oder weniger furchtlose Stars und Sternchen stürzen sich in der aufwendig gestalteten Live-Show in die Tiefe – und müssen dabei die oft ein wenig fiesen Sprüche des Kommentatoren-Trios Laura Wontorra , Jan Köppen und Frank Buschmann ertragen.

Zuletzt im Februar 2023 hatten sich die Mutigen auf die Absprungrampen und -bretter gewagt. Damals verfolgten 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Turmspringen-Event, was sich in einem Marktanteil von 9,0 Prozent niederschlug – in der umgarnten Werbezielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren lag die Quote bei 16,8 Prozent. Ein starker Wert, allerdings: Beim Debüt der Wasserspiele im Juni 2022 lag der Wert in dieser Altersklasse sogar noch bei über 21 Prozent.