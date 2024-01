Aiwanger über Landwirt-Proteste: "Kann aus 1.000 Kilometern nicht sagen, wie die Situation war"

Die Bauernproteste sind in vollem Gange und werden auch bei Sandra Maischberger heißt diskutiert. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger und der Grünen-Fraktionschef waren am Dienstag unterschiedlicher Meinung.

Aktuell legen Bauernproteste deutschlandweit Autobahnauffahrten und Innenstädte lahm, die Landwirte äußern ihren Unmut über gegen die Politik der Ampelregierung. Am Dienstag lud Sandra Maischberger zwei Politiker zum Streitgespräch ein, die gegensätzlicher nicht sein könnten: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (52, Freie Wähler) und Grünen-Parteichef Omid Nouripour (48) diskutierten unter anderem über die Streichung der Subventionen für Agrar-Diesel. Nouripour verteidigte die Maßnahmen, verwies auf Studien, die zeigten. dass die Kürzungen "nicht existenzbedrohend" seien. Aiwanger hingegen schoss scharf gegen die Regierung: Er habe bei SPD und Grünen den Eindruck, dass sie "besonders bauernfeindlich sind", so der bayerische Wirtschaftsminister.

Sind die Protestaktionen gerechtfertigt? Oder nehmen sie zuweilen kritische Ausmaße an? Als die Talkmasterin in diesem Zusammenhang auf den Vorfall am Fährhafen von Schlüttsiel zu sprechen kam, nahm das Gespräch Fahrt auf. Denn Wirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne) war kürzlich ins Visier der Streikenden geraten. Die protestierenden Bauern hatten den Vizekanzler daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Aiwanger, der selbst gelernter Landwirt ist, wolle die verschärften Proteste allerdings nicht verurteilen. Sein Argument: Er könne die Situation nicht bewerten, weil er nicht dabei gewesen sei: Er könne "aus 1.000 Kilometern nicht sagen, wie die Situation" war. Außerdem hätten die Beteiligten vor Ort angegeben, dass sie "es nicht als gewalttätig empfunden" hätten.