"Rosamunde Pilcher: Frühstück bei Tessa": Kritik zum brandneuen Film mit Esther Schweins!

Verarmte Millionärs-Snobs in der Pension

Das ZDF zeigt anlässlich des Jubiläums vier neue Pilcher-Filme. Nach "Schlagzeile Liebe", in dem sogar Kult-Moderator Horst Lichter einen Gastauftritt hatte, und "Amys Wunschkind" muss sich Tessa Grant (Marie von Reibnitz), temperamentvolle Betreiberin eines Cornwaller Bed and Breakfast, nun mit plötzlich verarmten Millionärs-Snobs herumschlagen. In "Frühstück bei Tessa", dem ersten ZDF-"Herzkino"-Film (nach der Kurzgeschichte "The Man Who Went Away") des neuen Jahres, geht es drunter und drüber.