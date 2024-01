"besseresser: Die Tricks in Frikadellen, Ü-Eiern & Co.": Kritik zur neuen Folge mit Sebastian Lege

Es ist schon erstaunlich, was sich die Lebensmittelindustrie alles einfallen lässt, um ihre Produkte günstig verkaufen zu können. Lebensmittelexperte Sebastian Lege deckt in seiner Verbraucherschutz-Doku auf, was wirklich drin steckt. Dazu gibt's auch ein Spezialrezept von Leges Mama Ute.

Eigentlich dürfte es kein großes Geheimnis um die Zutatenliste geben: Hackfleisch, eingeweichte Brötchen, Zwiebeln und Gewürze gehören in gute Buletten. Doch nicht immer wird diese Versprechen eingehalten, wie die ZDF-Verbraucherschutz-Dokumentation "besseresser: Die Tricks in Frikadellen, Ü-Eiern & Co." zeigt. Der umtriebige Food-Experte Sebastian Lege, der sich selbst als "Daniel Düsentrieb der Lebensmittelbranche" bezeichnet, weil er in seinen Versuchsküchen und Bio-Chemie-Laboren gerne auch mal mit Mikroskopen, Rotationsverdampfern oder Stickstoff-Gefrierbädern hantiert, schaut ganz genau hin. Er deckt zur besten Sendezeit mit originellen Versuchen auf, wie große Massenmarkt-Anbieter die Konsumenten ein wenig aufs Glatteis führen.

Plädoyer fürs Selbermachen So untersucht Lege unter anderem Fertig-Frikadellen, die in vielen Supermarkt-Ketten zu so günstigen Preisen angeboten werden, dass sich ein Selbermachen zu Hause fast nicht zu lohnen scheint. Doch wie kommen die verdächtig verführerischen Kalkulationen zustande? Der Profi deckt auf, welche Zutaten sich wirklich in den Hackfleisch-Fladen verbergen. Fazit: Doch lieber daheim selbstgemachte Frikadellen brutzeln – dazu gibt's auch ein Spezialrezept von Leges Mama Ute.

In einem zweiten großen Beitrag nimmt der Lebensmittelprofi die Versprechungen der Süßwaren-Industrie, mit denen vor allem Kinder angelockt werden sollen, genauer unter die Lupe. Auch hier tritt Ernüchterndes zutage.

