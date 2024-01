Sänger James Morrison geschockt: Partnerin tot aufgefunden

Wieder hat ein schwerer Schicksalsschlag James Morrison getroffen. Im Alter von nur 45 Jahren wurde die Partnerin des Sängers Gill Catchpole tot aufgefunden. Ein Freund der Familie hat berichtet, wie es dem nun alleinerziehenden Vater geht.

Sänger James Morrison (39) trauert: Seine Partnerin, Gill Catchpole, wurde im gemeinsamen Haus in der britischen Ortschaft Whitminster tot aufgefunden. Woran die gerade einmal 45-jährige Frau starb, ist bislang noch nicht bekannt. "James ist am Boden zerstört und wird von seiner Familie unterstützt", zitiert die britische Zeitung "The Sun" einen Freund der Familie.

20 Jahre waren James Morrison und Gill Catchpole liiert Der 39-jährige Brite und die Verstorbene haben zwei gemeinsame Kinder, die Töchter Elsie (15) und Ada (5). "Er reißt sich für die Mädchen zusammen", erklärt Morrisons Vertrauter. "Aber er hat seine Familie gebeten, alleine gelassen zu werden, um für sich trauern zu können." Das Paar verbanden mehr als 20 Jahre Beziehung.

Neben Freunden und Familie trauern auch Nachbarn um die zweifache Mutter und Betreiberin eines Cafés mit dem Namen "Cotswold Sandwich Box": "Das ganze Dorf ist völlig schockiert über das, was geschehen ist", soll ein Anwohner gegenüber der Zeitung erklärt haben. Denn: "Gill war eine wunderbare Frau und sie waren eine wunderschöne Familie".

Weiterer Schicksalsschlag für James Morrison Der Verlust seiner Partnerin ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den der Musiker in den vergangenen Jahren verkraften musste: "Innerhalb von drei Jahren habe ich meinen Vater Paul verloren, meinen großen Bruder Alexis, der 43 war, und meinen Neffen Callum, der erst 21 Jahre alt war", verriet Morrison in einem früheren Interview mit "The Sun". Mit Catchpole bricht eine große Stütze im Leben des Sängers weg.

Sein letztes Album "You're Stronger Than You Know" (2019) produzierte Morrison, nachdem ihre zweite Tochter Ada 13 Wochen zu früh auf die Welt kam – inspiriert von der Mutter seiner Kinder. Noch im selben Jahr plauderte er in einem Interview mit "Ticketcorner Blog" aus dem Nähkästchen: Damals hoffte, er, bald heiraten zu können. "Wir haben jedoch beide keinen Stress. Zusammen haben wir eine Katze und zwei Kinder. Alles, was jetzt noch zu tun ist, ist Heiraten und Sterben."

Morrison selbst hat sich zu der traurigen Nachricht bislang noch nicht geäußert.