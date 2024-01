Olaf Scholz im Umfragetief: Niedrigster Wert für einen Bundeskanzler seit 1997

Von Haushaltsdebakel bis Nahost-Krieg: Viele Krisen haben die Ampelkoalition seit ihrem Regierungsantritt herausgefordert. Der Umgang damit stößt in der Bevölkerung indes zunehmend auf Unzufriedenheit – vor allem in Bezug auf die Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz. Er erreichte im Zuge einer repräsentativen Umfrage von "infratest dimap" ein neues Rekordtief.

Die Grünen würden indes zwei Prozentpunkte verlieren, lägen damit also bei 13 Prozent. Die FDP erlebte einen leichten Aufschwung von einem Prozentpunkt und erreichte fünf Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung. Auch die AfD gewann in der Umfrage einen Prozentpunkt dazu, was ihren Status als zweistärkste Kraft im Land mit 22 Prozent festigt. Über ein Plus durfte sich auch Die Linke freuen. Mit immer noch nur vier Prozent läge die Partei allerdings unterhalb der Mandatsschwelle.