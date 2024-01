"Inspector Barnaby: Ein Körnchen Wahrheit": Kritik zur neuen Folge der Krimi-Reihe im ZDF

Remake der Kultserie

"Baywatch": Die roten Badeanzüge sind wieder da

Sonne, das Meer und schöne Menschen: "Baywatch" lädt wieder zu einem Strandbesuch ein. So weit ist es wie in der Original-Version. Ansonsten unterhält die starbesetzte Parodie mit flotten Sprüchen und Action. Dwayne Johnson glänzt in der Komödie als muskelbepackter Team-Chef und Zac Efron spielt mit seinem Image.

