"Der Bergdoktor": Kritik zu den neuen Folgen der 17. Staffel mit Hans Sigl

"Game of Thrones"-Prequel bei ProSieben

"House of the Dragon": Die Drachen fliegen wieder

Mit Spannung wurde das "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" erwartet. Im Sommer 2022 feierte die Serie zunächst bei SKY Premiere und ist nun bei ProSieben erstmals im Free-TV zu sehen. Erzählt wird die Vorgeschichte des Hauses Targaryen. Ist der Serien-Ableger so gut wie das Original?

