"Basic Instinct": Kritik zum Skandal-Erotik-Thriller mit Sharon Stone und Michael Douglas

Direkt im Anschluss an die Fortsetzung wurde wild über einen dritten Teil spekuliert, bei dem die heute 65-jährige Schauspielerin sogar Regie führen sollte. Doch dazu ist es nie gekommen. 3sat begnügt sich mit der Originalversion des Jahres 1992 und zeigt den noch immer sehenswerten Kultfilm nun in einer Wiederholung.

Ein detailliert gefilmter Liebesakt endet in einem grausamen Blutbad, bei dem die Frau ihren "Partner" mit einem Eispickel nach Metzgerart in seine Bestandteile zerlegt. Detective Nick Curran (Michael Douglas) wird auf die dringend der Tat verdächtige Ex-Geliebte des Opfers, Catherine Tramell, angesetzt. Doch schon bei der ersten Begegnung verfällt er mit Haut und Haar Catherines aggressiver erotischer Ausstrahlung.

Die Suche nach dem Täter wird durch verwirrende Indizien und überraschende Wendungen erschwert. Zu viele Personen scheinen auf mysteriöse Weise in den Mord verwickelt. Was hat Catherines lesbische Freundin Roxy (Leilani Sarelle) mit der Sache zu tun? Welche Rolle spielt Nicks frühere Geliebte, die Polizeipsychologin Beth Garner (Jeanne Tripplehorn), die Catherine anscheinend vom College kennt?

Skandalöse Szene

Sharon Stone ist die unumstrittene Königin in diesem Thriller. Mit ihrer messerscharfen Intelligenz und ihrer offensiven Erotik steckt die kühle Blonde alle Gegenspieler lässig in die Tasche. Am berühmtesten wurde die Verhörszene auf dem Polizeirevier, in der die Protagonistin während des Übereinanderschlagens ihrer Beine Einblick unter den Minirock gewährt und so sämtliche Detectives zu hypnotisierten Spannern neutralisiert.