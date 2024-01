Sienna Miller hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht

Offiziell bestätigt haben es die frischgebackenen Eltern noch nicht. Aber das kürzlich von "Daily Mail" veröffentlichte Bild, auf dem Sienna Miller samt Babytrage vor dem Bauch zu sehen ist, lässt wenig Interpretationsspielraum. Am Mittwoch, 3. Januar, sollen Miller und ihr Partner Oli Green beiden bei einem gemeinsamen Spaziergang in Notting Hill in London erstmals mit ihrer gemeinsamen Tochter abgelichtet worden sein.