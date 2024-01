"Kroymann – Ist die noch gut?": Kritik zur Komödie mit Hazel Brugger und Palina Rojinski

Maren Kroymann ist für ihre Satiresendung bekannt. Nun gibt es eine "Kroymann"-Sonderausgabe in Form eines amüsanten Kurzfilms mit zahlreichen Stars wie Hazel Brugger und Palina Rojinski. In der Komödie, die ausschließlich weiblich besetzt ist, spielt sich die Entertainerin selbst.

"Kroymann – Ist die noch gut?" Satire • 04.01.2024 • 23:45 Uhr

1993 war Maren Kroymann die erste Frau im deutschen Fernsehen, die eine eigene Satiresendung bekam: "Nachtschwester Kroymann" lief über vier Jahre hinweg im Ersten und beschäftigte sich vor allem mit den Problemen von Frauen. Seit 2017 präsentiert die heute 74-Jährige die ARD-Satiresendung "Kroymann" und staubt seither am laufenden Band Auszeichnungen ab – unter anderem den Deutschen Fernsehpreis, den Deutschen Comedypreis und den Grimme-Preis. "In meinem Alter wachsen mir so viele Dinge zu", freute sich die Satirikerin und Schauspielerin jüngst in einem Interview mit der Agentur teleschau.

Im Anschluss folgt Kroymanns Bühnenshow Ja, es läuft gut für Maren Kroymann. Genau das wird ihr in einer neuen "Kroymann"-Sonderausgabe jedoch zum Verhängnis. Eine halbe Stunde dauert die Sendung, die anders als vorherige Ausgaben des Satireformats eine durchgängige Geschichte erzählt. Maren Kroymann, die sich in "Kroymann – Ist die noch gut?" selbst spielt, soll im Film eine "große Show ihr zu Ehren" gewidmet werden. Dabei, so heißt es treffend in einer Programmankündigung des Senders, sei nichts, wie es scheint.

Zum ausschließlich weiblich besetzten Cast zählen unter anderem Hazel Brugger, Katrin Bauerfeind, Annette Frier, Meret Becker, Palina Rojinski, Michaela May und Gesine Cukrowski.

Im Anschluss (00.15 Uhr) folgt eine anderthalbstündige Aufzeichnung von Maren Kroymanns Bühnenshow "In my sixties", in der sie ihr Publikum gemeinsam mit ihrer vierköpfigen Band zu einer musikalischen und sehr persönlichen Reise in die 60er-Jahre begrüßt.

"Kroymann – Ist die noch gut?" – Do. 04.01. – ARD: 23.45 Uhr