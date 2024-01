Problematische Politiker und weltbekannte Promis: Diese Stars sind 2023 gestorben

2023 hat sich die Welt von einigen prominenten Persönlichkeiten verabschieden müssen. Diese Stars sind in diesem Jahr gestorben:

Ski-Legende Rosi Mittermaier Mit zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck eroberte „Gold-Rosi“ nicht nur den sportlichen Olymp, sondern auch viele deutsche Herzen. Die Ski-Legende starb am 4. Januar in ihrer Heimat Garmisch-Patenkirchen. Mittermaier wurde 72 Jahre alt.

Modeschöpfer Paco Rabanne Dank seiner ausgefallenen Mode wurde Paco Rabanne weltbekannt. Im Februar dieses Jahres verstarb der Designer im Alter von 88 Jahren.

Schlagersänger Tony Marshall Mit Hits wie „Schöne Maid“, „Komm gib mir deine Hand“ oder „Bora Bora“ wurde Tony Marshall, der mit bürgerlichem Namen Herbert Anton Hilger hieß, zum Schlagerstar. Der Sänger verstarb im Februar mit 85 Jahren.

Sängerin Tina Turner Mit Tina Turner ging 2023 eine der erfolgreichsten Sängerin aller Zeiten von uns. Während ihrer Karriere verkaufte die Sänger von „What’s Love got to do with it“ oder „Goldeneye“ rund 180 Millionen Tonträger und gewann mehrere Grammys. Turner (83) starb nach langer, schwerer Krankheit in ihrem Haus am Zürichsee in der Schweiz.

Politiker Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi zählte zu den einflussreichsten Männern Italiens. In den 80er-Jahren machte er mit dem Kauf des Fußballklubs AC Mailand Schlagzeilen, in den 90er-Jahren zog es ihn daraufhin in die Politik. Insgesamt viermal war er zwischen 1994 und 2011 Ministerpräsident des Landes. Im Juni verstarb Berlusconi in Mailand mit 86 Jahren an Leukämie.

Sängerin Sinead O’Connor Am 26. Juli ist Sinead O’Connor (56) in London gestorben. Berühmt wurde die Sängerin mit der Glatze mit ihrem Hit „Nothing compares 2 u“.

Boxer René Weller Mit mehreren deutschen Meistertiteln im Amateur- und Profibereich sowie dem Gewinn von Europa- und Weltmeisterschaften in seiner Gewichtsklasse zählt René Weller zu den erfolgreichsten Boxern Deutschlands. Der fünfmalige Boxer des Jahres starb im August im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Demenzerkrankung.

Sänger Steve Harwell Der Frontmann der Band Smash Mouth, Steve Harwell, ist mit 56 Jahren verstorben. Der Sänger des Hits „All Star“ starb im September an Leberversagen.

Synchronsprecher Thomas Danneberg Seine Stimme kennt fast jeder, sein Gesicht vermutlich kaum jemand: Thomas Danneberg synchronisierte Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone oder Terence Hill und wurde zu einer der bekanntesten Stimmen der Kinowelt. Seine Stimme erlosch im September im Alter von 81 Jahren.

Schauspieler Michael Gambon Die internationale Filmwelt trauert um einen ihrer ganz Großen: Sir Michael Gambon ist im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben. Gambon wurde vor allem durch seine Rolle als Zauberer Albus Dumbledore in den „Harry Potter“-Filmen weltberühmt.

Schauspieler Matthew Perry Als Chandler Bing in der Kultserie „Friends“ eroberte Schauspieler Matthew Perry Millionen von Zuschauerherzen. Im Oktober die überraschende Nachricht: Perry wurde tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Er wurde 54 Jahre alt.

Fußballer Bobby Charlton Weltmeister 1966 mit England, Finalsieg gegen Deutschland und Europas Fußballer des Jahres 1966: Bobby Charlton zählte du den größten Athleten seines Sports. Im Oktober verstarb die Fußball-Ikone im Alter von 86 Jahren.

TV-Moderator Hans Meiser Er galt als der „Vater der täglichen Talkshows“ und erreichte in den Neunzigerjahren ein Millionenpublikum. Ende Oktober verstarb TV-Moderator und Journalist Hans Meiser im Alter von 77 Jahren.

US-Politiker Henry Kissinger Der frühere amerikanische Außenminister Henry Kissinger (100) ist tot. Der in Deutschland geborene Kissinger galt seit den 1970er-Jahren als eine der prägendsten Figuren der Weltpolitik. 1973 bekam er für seine Verhandlungen zur Beendigung des Vietnamkriegs den Friedensnobelpreis.

Schauspieler André Braugher Als emotionsloser Captain Raymond Hold sorgte er in der US-Serie „ Brooklyn Nine-Nine“ für viele Lacher. Im Dezember starb Schauspieler André Braugher im Alter von 61 Jahren. Erst wenige Wochen vor seinem Tod wurde bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert.

Schauspielerin Ingrid Steeger Für die meisten war Ingrid Steeger Sexsymbol und Ulknudel aus der Fernsehserie „Klimbim“, die sie in den 1970er-Jahren zu einem der bekanntesten TV-Gesichter Westdeutschlands machte. Nun ist die Schauspielerin gestorben. Sie verstarb im Dezember im Alter von 76 Jahren.