"Schneekind (1) – Ein Schwarzwaldkrimi": Kritik zum Mystery-Thriller mit Jessica Schwarz und Max von Thun

Im dritten Film des "Schwarzwaldkrimis" werden wahre Heimkinder-Schicksale mit Mystery-Elementen verknüpft. Bis in die 90er-Jahre kamen Kinder in sogenannte "Verschickungsheime", aufgrund überforderter Eltern oder chronischer Krankheiten. Ein spannender, neuer Fall, der in zwei Teilen gesendet wird. Mit Jessica Schwarz und Max von Thun .

Das Phänomen der "Verschickungskinder", Kinder, die von den 50-ern bis zum Beginn der 90er-Jahre zur Erholung oder Genesung in sogenannte Verschickungsheime kamen, wurde Jahrzehnte lang unter den Tisch gekehrt. Die Methoden der Erzieherinnen und Erzieher waren streng. Essensentzug oder Aussperrung wurden gezielt eingesetzt, die Kinder litten an Einsamkeit, oft wussten sie nicht, warum sie von ihren Eltern sechs Wochen lang weggegeben waren.

Der Zweiteiler "Schwarzwaldkrimi" ( ZDF am 02. und 03. Januar, jeweils 20.15 Uhr ) versucht nun, aus dem Skandal, an dem nicht zuletzt Behörden und soziale Heimträger beteiligt waren, einen Mystery-Thriller zu machen.

Ein fragwürdiges Unterfangen, wie sich herausstellt. Viel Symbolik und eine überkomplizierte Vielpersonen-Handlung stellen sich einer spannenden Aufbereitung des brisanten Themas in den Weg. Es gab in manchen Verschickungsheimen Ärzte, die mit der pharmazeutischen Industrie zusammenarbeiteten, es gab Seditative, Medikamente, die ruhig stellen sollten, und andere Impfungen.

Die Morde, die nun rund um Freudenstadt passieren, sind so skurril wie technisch kompliziert. Die Toten starben jeweils an einem Kälteschock, sie sind von Frost bedeckt und schwarz mumifiziert. Nicht genug damit, wurde ihnen auch noch ein Schneemann aus Kunstschnee beigestellt. Ein reproduktionsmedizinisches Institut ganz in der Nähe scheint zweckdienlich gewesen zu sein, der Inhaber desselben (Florian Stetter) kommt für Maris und ihren Kollegen Konrad Diener (Max von Thun) zuvorderst in Verdacht. Doch, weil es weitere Morde gibt, kann es der Reproduktionsmediziner nicht alleine gewesen sein.