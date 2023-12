Barack Obamas Film-Tipps 2023: Diese Werke empfiehlt der Ex-US-Präsident

Mit Spannung wurde erwartet, welche Filme Barack Obama dieses Mal auf seine Empfehlungsliste setzen würde. Nun hat der ehemalige US-Präsident seine Lieblingsfilme des Jahres 2023 veröffentlicht und erklärt, warum er bei der diesjährigen Auswahl "voreingenommen" gewesen sei.

Barack Obama hat seine persönlichen Lieblingsfilme des Jahres 2023 gekürt. Schon seit geraumer Zeit teilt der einstige US-Präsident einmal jährlich seine Lieblingsfilme, Bücher oder Songs mit seinen Online-Followern. Nun ließ Obama seine rund 36,5 Millionen Instagram-Abonnenten erneut an seinem persönlichen Filmgeschmack teilhaben.

Welche Filme schafften es auf die Obama-Liste? "Anfang dieses Jahres streikten Autoren und Schauspieler, um für bessere Arbeitsbedingungen einzutreten", schrieb der 62-Jährige am Mittwoch auf Instagram. Der Streik habe "zu wichtigen Veränderungen geführt, die die Branche zum Besseren verändern werden", heißt es in dem Beitrag weiter. Demnach spiegelten die Filme, die in Obamas Auflistung erwähnt werden, die "harte Arbeit" der Filmschaffenden im vergangenen Jahr wider.

Aufs Treppchen schafften es drei Netflix-Titel: das Biopic "Rustin", die Musikdokumentation "American Symphony" sowie der Endzeitthriller "Leave the World Behind". Gänzlich zufällig scheint die Auswahl jedoch nicht zu sein: Bereits im Mai 2018 hatten Barack und Michelle Obama ihre eigene Produktionsfirma "Higher Ground Productions" gegründet und einen mehrjährigen Deal mit Netflix geschlossen. "Ich bin voreingenommen, da diese Filme von 'Higher Ground' produziert wurden, aber es sind tatsächlich drei der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe", erklärt Obama in seinem Post.

Zehn weitere Werke gehören zu den Favoriten Neben seinen drei eigens produzierten Lieblingsfilmen zählte der Politiker zehn weitere Werke auf: die Tragikomödie "The Holdovers", das Biopic "Blackberry", Christopher Nolans "Oppenheimer", die Satire "American Fiction", der französische Thriller "Anatomie eines Falls", der japanische Film "Die Unschuld", das Drama "Past Lives", Ben Afflecks "Air", die Actionkomödie "Polite Society" sowie der Krimi "A Thousand And One".

